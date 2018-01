Antisemitismens spøgelse går igen rundt i Tyskland Unge muslimer bidrager til genoplivningen af gamle fordomme fra nazitiden. Eksperter er rådvilde og leder efter løsninger på det nye problem

Brændende israelske flag og symboler i Berlins gader. Flere overfald på jøder. Mobning og chikane af jødiske børn i skolerne. Hadefulde tilråb på gader. Hærværk mod jødiske restauranter, bygninger og kirkegårde. Advarsler mod at bære jødiske symboler i bestemte kvarterer i byerne.

Den antisemitisme, som Tyskland lagde bag sig med nazidiktaturets kollaps for over 70 år siden, er i den grad tilbage i hverdagen, at den af jødiske organisationer beskrives som »normal« og »socialt accepteret«.

»Med internettet er det blevet lettere at artikulere sin antisemitisme. Der er ingen indblanding på de sociale medier, og det er farligt, især for synspunkter fra det yderste højre ... Der er opstået en stærk antiisraelsk holdning, som breder sig. Det handler ikke længere om kritik af Israel, men hvorvidt Israel overhovedet må eksistere, og jøder gøres ansvarlige for den israelske politik«, sagde formanden for det jødiske råd i Tyskland, Josef Schuster, for nylig til organisationen Faces of Democracy.

Da israelske flag brændte i vinterluften ved Brandenburger Tor i december, efter at USA’s præsident, Donald Trump, udtalte, at Jerusalem er den naturlige hovedstad i Israel, var det et chok for mange tyskere. Og en understregning af, at hadet mod jøder og Israel ikke længere kun kommer fra højreradikale.

»Vi vender os mod alle former for antisemitisme og fremmedhad. Staten må bruge alle tænkelige midler for at stoppe det«, forlangte forbundskansler Angela Merkel dengang.

At det indtil videre langtfra er lykkedes, er der bred enighed om. Men hvordan man kommer den antisemitisme, som kun er vokset, mens over 1 million flygtninge fra primært muslimske lande er kommet til Tyskland i de senere år, er der til gengæld uenighed om.

Sidste år registrerede tysk politi 1.300 tilfælde af overfald, hærværk eller chikane mod jøder. Politiet mener endda, at det reelle tal er større. Og stadig stigende.

Et af forslagene er at tvinge tyske skolebørn, inklusive børn af indvandrere og flygtninge, til at aflægge et årligt besøg i en kz-lejr for at se, hvad antisemitisme kan føre til, sådan som det var lovpligtigt i DDR. Ideen har fortalere blandt politikere med indvandrerbaggrund, men professor Günter Morsch, der har været leder af museet i den tidligere kz-lejr Sachsenhausen ved Berlin i 25 år, er ikke tilhænger af det.

»Dels tror jeg ikke på tvang som pædagogisk værktøj, dels har vi faktisk ikke kapacitet til sådant et rykind. For at besøg fra skoleklasser skal være vellykket, skal de have den rigtige pædagogiske ledsagelse på stedet, og det har vi desværre ikke folk til med over 700.000 besøgende årligt«, siger Günter Morsch.

Efter hans mening er uddannelse og oplysning hjemme på skolerne et bedre middel til at komme den overraskende udbredte antisemitisme blandt børn og unge med indvandrerbaggrund til livs.

Kampen mod antisemitisme må ikke blive til racisme mod muslimer Dervis Hizarci

»Jo højere uddannelsesniveau man har generelt, jo mindre antisemitisme er der. Oplysning er vejen frem, og der spiller vi med de kz-mindesmærker, jeg mener, Tyskland kan være stolt af, stadig en stor rolle«, siger Günter Morsch.

I Berlin-bydelen Kreuzberg, hvor andelen af indvandrere fra muslimske lande er høj, har organisationen Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, Kiga, i 15 år forsøgt at arbejde mod antisemitisme. En vanskelig opgave, medgiver lederen, Dervis Hizarci.