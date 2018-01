Trump ønsker større indsats i Afghanistan efter massakre

Den amerikanske præsident, Donald Trump, vil have målrettet handling mod Taliban, efter at en bilbombe gemt i en ambulance lørdag dræbte mindst 103 mennesker og sårede omkring 235.

»Jeg fordømmer det foragtelige bombeangreb i Kabul, hvor mange civile blev dræbt, og hundredvis blev såret. Nu bør alle lande komme med beslutsomme tiltag mod Taliban og mod dem, som støtter militsen, siger den amerikanske præsident.

»USA har forpligtet sig til at sikre, at Afghanistan bliver fri for terrorister, som kan være en trussel for amerikanere, vore allierede og alle, som ikke deler deres ondskabsfulde ideologi«, tilføjer han.

USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, siger, at Talibans brug af en ambulance som et våben i et angreb på civile viser en umenneskelig mangel på respekt for Afghanistans befolkning og over for alle, som arbejder for fred.

»Angrebet er et brud på alle de mest grundlæggende internationale normer«, siger Tillerson.

På hospitalet Jamhuriat i Kabul kæmper personalet for at hjælpe de mange sårede, som lørdag lå rundt på gulvene og i korridorerne.

Har butik nær eksplosion

I Kabul er mange indbyggere fortvivlede, bange og vrede efter lørdagens massakre, som sker få dage efter en massakre på mindst 30 på hotel Intercontinental i den afghanske hovedstad.

»Hvordan skal vi fortsætte vores liv her«, spørger Mohammad Hanif, som har en butik nær det sted, hvor bomben eksploderede i Kabuls regerings- og ambassadekvarter.

Den afghanske indenrigsminister, Wais Barmak, siger, at antallet af dræbte og sårede er steget og steget til mindst 103 dræbte og 235 sårede. Han siger, at mindst to ambulancer var involveret i angrebet, men at kun en af ambulancerne eksploderede.

Bevæbnede mænd angreb få dage efter angrebet på Hotel Intercontinental Save the Childrens kontorer i Jalalabad i den østlige del af Afghanistan.

Mindst to blev dræbt, og 14 andre blev såret. Angrebet, der var det seneste mod en udenlandsk nødhjælpsgruppe i det krigshærgede land, fik Save the Children til midlertidigt at indstille al dets arbejde i Afghanistan.

ritzau