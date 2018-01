Tyskland i chok: Forsøg med dieseludstødning giver associationer til nazitidens gaskamre De største bilproducenter benyttede aber og mennesker i forsøg med dieseludstødning.

Scenariet minder mest om en gyserfilm med overvintrede nazister og en absurd handling. 10 aber blev lukket ind i et lille, lufttæt bur, hvor de i fire timer indåndede dieseludstødning, direkte fra en VW Beetle. Den nye bil skiftedes senere ud med en ældre For F-250 for sammenligningens skyld. For at aberne skulle være rolige, rullede tegnefilm samtidig henover en skærm i buret.

Efter seancen blev aberne bedøvet, så dyrlæger og videnskabsmænd kunne undersøge og rense deres bronkier og lunger på laboratoriet i Albuquerque i den amerikanske delstat New Mexico i 2014.

Egentlig ville man have gennemført forsøget med mennesker, men da læger fra det Internationale Agentur for Kræftforskning advarede om, at dieseludstødning kan føre til kræft, valgte man aberne.

25 mennesker også testet

Senere gentog man ikke desto mindre forsøget i den vesttyske by Achen. 25 unge, sunde mennesker inhalerede nitrogenoxid i timevis i forskellige koncentrater på Universitetshospitalet i Achen.

Begge forsøg var bestilt og betalt af Den Europæiske Sammenslutning for miljø og sundhed i transport sektoren (EUGT), et privat institut, etableret af de store tyske bilproducenter BMW, Daimler og VW. Sidstnævnte var tilsyneladende primus motor i både instituttet og afviklingen af forsøgene.

Ingen skader ved diesel

Efter begge forsøg kunne instituttet, som blev nedlagt i al stilhed af autogiganterne efter afsløringen af dieselskandalen for tre år siden, glædestrålende meddele, at der »ikke kunne måles nogen reaktion« på den inhalerede nitrogenoxid, NO2. Resultaterne skulle indgå i en storstilet reklamekampagne for dieselbiler under mottoet ’Clean Diesel’.

Ikke desto mindre er chokket i Tyskland over, at den i forvejen skandaleramte bilindustri har bestilt og fået udført den slags forsøg med aber og mennesker. Det er 15 år siden, at forsøg med aber i medicinalindustrien blev forbudt i Tyskland.

»Det er vederstyggeligt og absurd, hvad der er foregået«, siger Stephan Weil, der sidder med i bestyrelsen hos VW som socialdemokratisk ministerpræsident for delstaten Niedersachsen, hvor fabrikken har hjemme.

Kræver hårde konsekvenser

Regeringen i Niedersachsen, der også ejer aktier i VW, forlanger nu en fuldstændig undersøgelse af forsøgene fra producenten til bestyrelsen og »hårde konsekvenser« for de ansvarlige.

Bestyrelsesformanden i Volkswagen, Hans Dieter Pötsch, har da også givet ordre til en øjeblikkelig undersøgelse af, hvem der har sat de videnskabelige eksperimenter i gang.

I de igangværende forhandlinger om dannelsen af en ny regeringskoalition mellem de tyske socialdemokrater og Angela Merkels borgerlige Union, er et af temaerne, hvordan man får bragt den kraftige forurening med diesel i tyske storbyer ned. Flere byer har truet med at forbyde dieselkøretøjer i deres gader.

Kan ikke retfærdiggøres

På grund af forhandlingerne har kansler Angela Merkel ikke selv kommenteret den seneste skandale fra bilindustrien. Men hendes talsmand, Steffen Seibert, sagde i dag på et pressemøde i Berlin:

»De her forsøg på aber eller mennesker kan på ingen måde retfærdiggøres rent etnisk«.

Allerede i august sidste år blev der afgivet forklaring om forsøgene ved en retslig instans i USA i forbindelse med afdækningen af diesel-skandalen. Men først i weekenden nåede afsløringerne frem til medier i USA og Tyskland.