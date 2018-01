»De var vilde som dyr«: Nutella til spotpris bliver nu undersøgt af franske myndigheder Kunder i franske supermarkeder sloges i sidste uge om Nutella-krukker med en rabat på 70 procent. Nu går de franske myndigheder ind i sagen.

Nutellakrigen fandt sidste uge sted på den franske slagmark, kaldet supermarkedskæden Intermarché.

Prisen på en Nutella-krukke på 950 gram var sat ned fra 34 til 10 kroner, hvilket svarer til en rabat på 70 procent. Det førte til, at der i supermarkederne blev optaget videoer, som internettet til morskab og stor forbavselse kunne opleve.

Krigeriske eller febrilske blikke, skrig, skub, håndgemæng, et sæbeøje til en ansat og indgriben fra ordensmagten kunne franske medier berette om foruden de levende billeder.

»De var vilde som dyr«, sagde et øjenvidne i Rive-de-Gier nær Lyon til avisen Le Progrès.

Men nu går den franske myndighed DGCCRF, der undersøger svig, ind i sagen for at undersøge, om Frankrigs strenge handelslovgivning er blevet brudt.

Det skriver avisen The Guardian.

Ifølge avisen må butikker i Frankrig ikke sælge fødevarer med et tab eller kaste sig ud i det, som bliver anset for at være »produktdumping«.

Der er fastsat tilbudsregler, som omfatter de fleste butikker. De må gerne tilbyde rabatter på produkter under to halvårlige salgsperioder, som er om sommeren og vinteren. Det må kun ske, hvis butikkerne har købt varerne en måned, før at salget begynder, samt at tilbudsprisen kan betragtes som »fair«.

DGCCRF skal derfor forsøge at fastslå, om tilbuddet skete under salgsperioden, hvor butikkerne har lov til at give »betydelige« rabatter, eller om Nutella-tilbuddet kan falde ind under bestemmelserne for »urimelig konkurrence«. For at komme det svar nærmere ønsker DGCCRF at få oplyst, hvad Intermarché-kæden betalte for varerne.

Nutella-tilbuddet varede i tre dage, og producenten bag, den italienske virksomhed Ferrero, udtalte hurtigt, at den »beklagede kampagnen og dens konsekvenser« og lagde ansvaret over på supermarkedskæden. Modsat har kæden Intermarché ikke kommenteret episoden, skriver det franske netmedie The Local.

Sidste år offentliggjorde Frankrigs landbrugsminister Stéphane Travert, at han vil have indført regler for at bekæmpe tilbudstilstandene. Rabatter skal i ministerens øjne maksimalt kunne være 34 procent af prisen på et produkt, og han vil gøre en ende på supermarkedernes buy-one-get-one-free-koncept.

Efter planen bliver forslagene af Stéphane Traverts fremsat på onsdag i Assemblée Nationale, Frankrigs nationalforsamling, der er et af to kamre i det franske parlament.