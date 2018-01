Indonesisk politi klipper håret af 12 transkønnede og beordrer dem til at blive rigtige mænd Samtidig bøjer partier i det indonesiske parlament sig for yderliggående islamister og forbereder et lovforslag, der skal forbyde al sex uden for det traditionelle ægteskab.

De indonesiske myndigheders forfølgelse af seksuelle minoriteter griber stadig mere om sig.

Indonesisk politi anholdt i weekenden 12 transkønnede kvinder i landets Aceh-provins, klippede håret af dem og tvang dem til at iføre sig mandetøj.

Den lokale politichef, Ahmad Untung Surianata, sagde mandag til den britiske nyhedskanal BBC, at politiet vil tilbageholde de arresterede i tre dage for at lære dem at følge de traditionelle kønsroller.

»Alt går fint, og nu opfører de alle sig som rigtige mænd«, udtalte han.

Transkønnede kvinder går lokalt under betegnelsen waria, som er en kombination af de indonesiske ord for mænd og kvinder.

Under telefonsamtalen med BBC råbte politichefen Ahmad Untung Surianata pludselig til de arresterede og spurgte, om de stadig er waria.

Fakta Indonesien Indonesien har mere end 260 millioner indbyggere og er det land i verden med den største muslimske befolkning. Knap 88 procent af befolkningen er muslimer, mens næsten 10 procent er kristne, 1,7 procent er hinduer, og 0,7 procent er buddhister. Landet består af de seks hovedøer Sumatra, Java, Sulawesi, Bali, Kalimantan og Irian samt over 13.000 mindre øer. Trods islams store udbredelse er Indonesien ifølge sin forfatning et sekulært land.

Ifølge BBC svarerede de transkønnede kvinder stille - tydeligvis under pres - at det var de ikke længere.

De blev anholdt, mens de opholdt sig i skønhedssaloner, efter at naboer havde klaget over, at de kunne have negativ indflydelse på de lokale beboeres børn.

Optagelser med mobiltelefoner lagt ud på sociale medier viser, at politifolk efter anholdelserne førte de transkønnede kvinder frem foran folkemængder, der råbte skældsord af dem. Andre billeder viser, hvordan de anholdte i fuld offentlighed fik klippet deres hår af.

Anholdserne bliver stærkt fordømt af Andreas Harsono fra den indonesiske afdeling af menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch.

»Disse mennesker har intet ulovligt foretaget sig og bør straks løslades igen«, siger han.

Islamister vinder frem

Aceh er foreløbigt den eneste provins i Indonesien, der har indført sharia-lovgivning, men islamistiske organisationer er i stor fremgang flere steder i landet, hvilket har fået den indonesiske regering og landets myndigheder til i høj grad at overtage islamisternes dagsorden.

Sidste år ransagede politiet adskillige bøssesaunaer, anholdt de tilstedeværende og udstillede dem i medierne for hån og ydmygelse.

Aktionerne var en direkte konsekvens af, at islamistiske organisationer i særlig grad har fremhævet homo- og transseksuelle som et eksempel på, at Indonesien er i moralsk forfald ved at have overtaget vestlige, dekadente værdier.

International bekymring

Indonesien har verdens største muslimske befolkning og har hidtil været kendt for at praktisere en meget tolerant form for islam. Den islamistiske bølge, der med stadig større styrke nu går gennem landet, har vakt stor bekymring internationalt, hvilket statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) også fremhævede, da han sidste år besøgte Indonesien.

En stor del af dette besøg handlede om fra dansk side at hjælpe Indonesien med at bekæmpe radikalisering.

Et nyt lovforslag i det indonesiske parlament vidner dog om, at mange indonesiske politikere fortsat er mere opsat på at tækkes islamisterne.

Lovforslag mod sex uden for ægteskabet

En særlig komite i parlamentet er ved at udarbejde et lovforslag, som nyhedsbureauet Reuters har set, der vil forbyde al sex uden for ægteskabet - herunder sex mellem ugifte par og personer af samme køn.

Forslaget har samlet støtte efter, at en islamistisk organisation sidste år forgæves forsøgte at presse et lignende forbud igennem landets forfatningsdomstol.

Ifølge Reuters er de fleste partier i parlamentet positivt indstillet over lovforslaget - og i særlig grad over for den del, der omfatter et forbud imod sex mellem personer af samme køn.

Andreas Harsono fra Human Rights Watch frygter, at forslaget snart vil blive vedtaget.

»De fleste politikere er helt uden rygrad over for islamisterne og har overtaget deres populisme. Hvis dette forslag bliver vedtaget, vil det kunne ramme millioner af mennesker i Indonesien«, siger han.