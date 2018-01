Forkert, uetisk og frastødende: Bilbranchen undskylder for dieselforsøg med aber i Tyskland »Der findes ting, man bare ikke gør«, siger VW-formanden.

Samtidig med, at den tyske miljøminister, Barbara Hendricks, i dag skal forklare, hvorfor de tyske storbyer ikke kan overholde EU's grænseværdier for dieseludstødning, lover bilbranchen bod og bedring efter afsløringen af, at man har benyttet både aber og mennesker i forsøg med giftig udstødning.

Målinger har vist, at grænseværdierne for indhold af kvælstof fra dieselmotorer er overskredet i en lang række tyske storbyer, og det har EU-kommissionen gentagne gange kritiseret skarpt. Derfor stiller ministeren i dag op i Bruxelles efter, at hun i går kaldte forsøgene med aber og mennesker for »afskyelige«.

Aber på Lovelace laboratoriet

Forsøgene med aber fandt sted på Lovelace laboratoriet i Albuquerque, New Mexico i 2014 og på Universitetshospitalet i Achen i Tyskland sivede senere dieseludstødning med nitrogenoxid, NO2, ind til 25 unge forsøgspersoner. Det sidste forsøg kostede ifølge tyske medier bilbranchen 76.000 euro, 566 millioner kroner.

Begge eksperimenter, udført af instituttet EUGT, ejet af bilbranchen, skulle vise, at diesel er ufarligt som brændstof i biler i en storstilet reklamekampagne 'Clean Diesel'.

»De metoder, som EUGT brugte dengang i USA, var forkerte, de var uetiske og frastødende. De var ikke fortalere for særlige interesser, og med videnskabelig information havde de absolut intet at gøre«, sagde koncernchefen for VW, Matthias Müller, mandag aften i Bruxelles.

Selv om VW angiveligt dengang var primus motor i de omstridte forsøg, tager koncernchefen nu markant afstand fra dem.

»Jeg beklager, at Volkswagen var en af initiativtagerne til EUGT... Der findes ting, man bare ikke gør«, sagde Matthias Müller og erklærede, at »alle nødvendige konsekvenser« skal drages for implicerede medarbejdere og chefer.

Den tyske regering holder hånden over bilbranchen og tillader for høje værdier af dieseludstødning i byerne, mener partiet De Grønne. Her taler kansler Merkel med VW-koncernchef Matthias Müller. Foto: Michael Probst

Hvordan går det med aberne?

Koncernchefen undskyldte datidens handlinger og lovede, at VW vil undersøge, hvordan det går med de 10 aber, som dengang i timevis blev udsat for giftig udstødning. Hvorefter videnskabsmænd og dyrlæger fra EUGT kunne oplyse, at aberne ikke havde taget skade af diesel-udstødningen.

Siden afsløringerne kom frem i weekenden og i går, har det politiske Tyskland taget massiv afstand fra affæren, som allerede har fået det folkelige tilnavn 'Affengate' (abegate). Det betyder dog ikke, at det nuværende forretningsministerium under Angela Merkels ledelse har tænkt sig at gøre noget ved de overskredne værdier for kvælstofoxider, NOx.

Virkelighedens forsøg med millioner af tyskere

Det har fået partiet De Grønne til at kritisere regeringen, mens socialdemokraterne og Angela Merkels borgerlige Union af partierne CDU og CSU i Berlin forhandler om en fortsættelse af deres brede regeringskoalition.

»De virkelige forsøg udføres hver dag i Tyskland med millioner af indbyggere i byerne som forsøgspersoner«, sagde den fungerende gruppeformand for De Grønne i parlamentet, Oliver Krischer,her til morgen i radiostatioen Deutschlandsfunk.

Han kalder forbundskansler Merkels kritik af forsøge med aber og mennesker for »hyklerisk«, når hendes regering samtidig i to år har ignoreret de overskredne grænseværdier i tyske byer 0g ikke stillet de nødvendige krav til bilbranchen.