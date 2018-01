Rettergangsfejl på stribe: Nu skal alle engelske voldtægtssager gennemgås på ny

SAGERNE

Her er nogle af de sager, der har vist sig ikke at holde:

En 22-årig mand var anklaget i to år og retssagen mod ham havde kørt i tre dage, da forsvareren får adgang til nye oplysninger: Anmelderen havde i en række beskeder til bl.a. sine venner skrevet, at det seksuelle samkvem var fuldstændigt frivilligt. Kriminalefterforskeren havde også indstillet, at sigtelserne blev opgivet pga. bevisets stilling.

En ung mand var i to år beskyldt for at have voldtaget en kvinde i 2015, da han var 17 år. Først få dage før retssagens begyndelse opgav anklageren sagen, da efterforskerne på det tidspunkt gav dem en dagbog og en mobiltelefon med oplysninger, der talte imod anmelderens oplysninger om hændelsen og underbyggede den tiltaltes forklaring.

En 28-årig mand blev renset for anklager, da hans advokater sørgede for at få fat i mobilfotos, der afslørede, at kvindens beskrivelse af hændelsesforløbet ikke var korrekt. Anklagemyndigheden havde oprindeligt meddlet, at der ikke var noget af interesse for sagen at finde på mobilen.

