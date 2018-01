Voldtægt af otte måneder gammel pige sætter Indien i chok Hele landet følger med i pigens tilstand, samtidig med at hendes voldtægt øger presset på den indiske regering for at stoppe de mange overgreb mod kvinder.

Historier om voldtægter er langt fra noget ukendt fænomen i Indien, men et nyt tilfælde, hvor en kun otte måneder gammel pige er blevet misbrugt, har alligevel skabt overskrifter og chokeret store dele af den indiske offentlighed.

Pigen blev stærkt blødende indlagt på et hospital i hovedstaden Delhi i søndags. Hendes forældre havde begge været på arbejde, og et andet familiemedlem havde passet hende. Ifølge dette medlem havde pigens 28-årige fætter på et tidspunkt leget med hende.

Hendes hjerteskærende gråd kunne høres over hele hospitalets intensivafdeling. Hun har rædsomme skader i hendes indre organer Swati Maliwal, leder af Delhi Commission for Women

Da pigens mor kom hjem fra arbejde, fandt hun ifølge den indiske tv-station NDTV sin datter indsmurt i blod og grædende på grund af stærke smerter i underlivet.

Forældrene tog hende straks på hospitalet, hvor hun blev ført på operationsbordet. Efterfølgende forsvandt den 28-årige fætter, men han blev mandag fundet af politiet og har ifølge medierapporter tilstået at have udført voldtægten.

Liveopdateringer på tv

Mishandlingen skabte øjeblikkelig så stor opmærksomhed, at NDTV - som er en af de største tv-stationer i Indien - løbende kom med opdateringer af pigens tilstand i små tekstklummer i bunden af skærmbilledet.

Samtidig tog Swati Maliwal hen for at besøge pigen på hospitalet. Hun er leder af Delhi Commission for Women - en institution under den indiske regering, der arbejder for at beskytte kvinder. Hun gav i flere tweets udtryk for chok og forfærdelse over mishandlingen af pigen.

»Hendes hjerteskærende gråd kunne høres over hele hospitalets intensivafdeling. Hun har rædsomme skader i hendes indre organer«, skrev hun i et tweet og fortsatte i et andet:

»Hvad skal man gøre. Hvordan kan Delhi sove i dag, når en otte måneder baby er blevet så brutalt voldtaget i hovedstaden? Er vi blevet så ufølsomme, eller har vi ganske enkelt accepteret dette som en del af vores skæbne?«.

Swati Maliwal sørgede også for at tage sagen op på politisk plan ved at komme med en direkte henvendelse til den indiske premierminister Narendra Modi om at sikre mere strenge love og flere politiressourcer til at beskytte piger og kvinder. På de sociale medier blev denne opfordring straks fulgt op af en lang række støtteerklæringer.

Udbredte protester

Indiske kvinder er særligt i de større byer begyndt at vende sig imod overgreb og seksuel chikane, efter at en række voldtægtssager de seneste år har vakt stor opsigt.

I 2012 blev en 23-årig kvinde udsat for gruppevoldtægt i en bus i Delhi og døde senere af sine kvæstelser. Det afstedkom flere dages demonstrationer, som fik regeringen til at indføre strengere straffe for voldtægt - heriblandt dødsstraf.

Alligevel bliver der fortsat rapporteret om mange overgreb. For eksempel handler en af tophistorierne i den indiske avis The Indian Express her til morgen om en massevoldtægt af en 20-kvinde i byen Bharthana.

Ineffektivt politi

Iagttagere har peget på, at årsagen til de mange voldtæger bl. a. skyldes et ineffektivt politi og et sløvt retssystem, en udbredt accept af vold i hjemmet, og at mange kvinder fra særligt de mere fattige lag af befolkningen ofte er tvunget til at færdes alene, når de skal til og fra arbejde på skæve tidspunkter af døgnet.