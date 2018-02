Nu kan det give tre års fængsel at kalde Auschwitz polsk

Dagen efter at den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, ifølge flere kilder på et gruppemøde tirsdag kom med en advarsel om ikke at bryde partilinjen i Folketingssalen, melder udviklingsordfører Mette Gjerskov (S) sig klar til netop dette – igen.

Gjerskov har tidligere stemt imod partilinjen i udlændingepolitiske sager, og nu gør hun det klart, at hun kommer til at stemme nej, når regeringen i nær fremtid forventes at fremsætte et lovforslag om at forbyde burka, niqab og anden maskering i det offentlige rum. Det på trods af at den socialdemokratiske partiformand tidligere har fastslået, at partiet er klar til at forbyde burka i det offentlige rum.

»Jeg kan simpelthen ikke stemme for lovforslag, der bestemmer, hvad folk skal have på af tøj og ikke skal have på af tøj. Så jeg stemmer imod«, forklarer Gjerskov og tilføjer om udsigten til endnu en gang at skulle stemme imod S-linjen:

»Det er selvfølgelig en udfordring, for man vil jo allerhelst stemme sammen med sit parti. Men jeg opfatter ikke det her som et udlændingespørgsmål. For mig er det helt principielt, at staten ikke skal blande sig i folks påklædning«.