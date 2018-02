18 sårede, 4 i livsfare: Nu skyder migranterne med skarpt mod hinanden i Calais Fire unge i livsfare efter flere skudepisoder mellem flygtninge og migranter i Calais. Myndighederne anklager menneskesmuglere.

Borgmesteren i den nordfranske by Calais kræver alle flygtninge og migranter tilbageholdt og udvist efter flere blodige sammenstød mellem afghanere og grupper af flygtninge fra Eritrea. Volden kulminerede torsdag eftermiddag, da de to grupper angreb hinanden med jernstænger og skydevåben. 18 mennesker blev såret, fire af dem er i overhængende livsfare, herunder en 16-årig dreng.

Endnu er ingen anholdt, men politiet er på sporet af en yngre afghansk mand, oplyser indenrigsministeriet.

Ifølge indenrigsminister Gérard Collomb, som omgående kom til Calais, og som tilbragte natten til fredag i byen, står menneskesmuglere bag de dramatiske hændelser.

»Det er ikke den almindelige migrant, som går rundt med et skydevåben«, sagde han til flere medier natten til fredag.

Flere NGO’ere anklager derimod regeringen for bevidst at skabe en ophidset stemning i og omkring Calais, hvor flygtninge og migranter i over 20 år har forsøgt at snige sig om bord i lastbiler på vej til Storbritannien.

Ifølge François Guennoc fra organisationen l’ Auberge des Migrants bidrager politiets skærpede kurs overfor migranterne i området til at skabe en form for desperation blandt de omkring 500 migranter, overvejende eritreere, afghanere og sudanesere, som befinder sig i området.

Macrons benhårde linje

Siden rydningen af den såkaldte ’jungle’ i oktober 2016 har mindre grupper af migranter og flygtninge forsøgt at slå sig ned i mindre lejre i udkanten af byen og langs motorvejen til Calais.

Allerede ved sin tiltræden i juli sidste år erklærede præsident Emmanuel Macron, at han ikke ville acceptere etableringen af nye ’jungle-lignende’ lejre i og omkring Calais.

Siden har regeringen indsat større politistyrker i området, som har ordre til at fjerne migranter og deres ejendele fra steder, hvor de forsøger at slå sig ned.

Flere NGO'er anklager politiet for at bruge tåregas under disse operationer og for systematisk at destruere migranternes ejendele. Der har i flere tilfælde været tale om brug af tåregas mod grupper, som forsøger at trænge ind i jernbanetunnellen mellem Dover og Calais, mens præsidenten under et besøg i Calais forleden tog til genmæle mod anklagerne for vold mod fredelige migranter.

Han var meget klar.

»Calais skal ikke være den skjulte bagdør til England. Vi vil ikke tillade etableringen af en ny ’jungle’, en ulovlig besættelse af området«, sagde han.

For at hindre migranterne i at slå sig ned bestemte steder har NGO’erne nu forbud mod at uddele mad på faste steder. I stedet foregår uddelingen, der nu bliver finansieret af staten, rundt omkring i byens udkant.

Myndighedernes linje er ifølge NGO’erne så hård, at flere af dem nægtede at møde præsidenten i Calais, og den franske ombudsmand kritiserer præsident Macron for en hidtil uset hård linje i udlændingepolitikken.

Utallige sammenstød

Begivenhederne torsdag kommer efter en række sammenstød mellem forskellige grupper af flygtninge og migranter.

Traditionelt har især afghanere været bitre over, at flygtninge fra Eritrea får en bedre behandling end andre, fordi myndighederne har let ved at identificere dem som flygtninge, mens mange afghanere kommer fra områder, der ikke er krigszoner.

Myndighederne derimod hævder, at alle bliver behandlet ens, og at problemet består i, at mange migranter – også migranter fra lande som Elfenbenskysten, Ghana og Senegal uden konflikter – nægter at lade sig registrere.

Men optrapningen af konflikterne hænger især sammen med det øgede pres på migranterne.

»Det bliver sværere og sværere for menneskesmuglerne at tjene penge, de opererer nu langs hele den nordfranske Atlanterhavskyst, hvilket er dyrt og besværligt for dem, og de kæmper derfor om deres pladser og områder i området omkring Calais, som er mest lukrativt. Og det risikerer at blive værre, når antallet af flygtninge og migranter vokser i de kommende måneder«, siger en repræsentant for en af de NGO’er, der har valgt at samarbejde med myndighederne.