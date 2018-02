Krigsflygtningekostume til fastelavn - var det noget? Hvad må man egentlig være til fastelavn?

Hvad skal dine børn være til fastelavn?

Elsa fra Frost, Spiderman, Harry Potter eller en deluxe-udgave af Lloyd fra Lego Ninjago?

Eller er du typen, der føler dig hævet over finkulturelle debatter om kulturel appropriation og klæder dit barn ud som indianer, kineser eller afrikaner?

Så er der her en servicemeddelelse til de, der savner inspiration til festlighederne i vinterferien. På amazon.com kan man købe en såkaldt 'Wartime Evacuee Refugee Fancy Dress Costume Outfit' - altså et krigsflygtningekostume.

Til drengekostumet medfølger kasket, bukser, skjorte og vest. Til pigeudgaven følger en kjole. Så må man selv afgøre, om man synes, de skal have sko på - sådan som de har på billedet. Om de skal have en kuffert med sig eller ej. Og om pigen skal sminkes med friske, røde kinder som på billedet på Amazon, for det har man jo nok, når man sådan traver af sted med sin familie.

Flygtningekostumet har kastet masser af debat af sig. På den tyske og italienske del af Amazon blev dragterne allerede sidste år fjernet efter protester fra forbrugerne, der blandt andet betegnede dragterne som »umenneskelige« og »smagløse«. Men dragterne er stadig at købe i den amerikanske Amazon-butik.

Fangeuniformer fra koncentrationslejre

Året før blev to andre dragter fjernet fra tyske hjemmesider efter protester fra tyske forbrugere. Dragten, der dengang fik sind i kog, var en dragt, der hed 'WW2 evacuee costume' - og fandtes i både i en pige- og drengeudgave.

Også disse dragter findes i dag på den amerikanske Amazon-butik.

Dragterne stammer fra det britiske firma Party Delights. Dengang forklarede en talskvinde fra firmaet til avisen The Telegraph:

»Vi har ikke haft til hensigt at fornærme nogen, og da vi fandt ud af, at det var det, der var sket, fjernede vi dragten fra det tyske website med det samme... Jeg tror, folk har misforstået det, men jeg forstår fuldt ud, hvor den misforståelse stammer fra«, lød det til avisen.

På nettet spurgte det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel dengang, om dragten var »britisk humor eller bevidst provokation« og betegnede det faktum, at dragten stadig var til salg på det britiske marked som »grotesk«. Spiegel mente, at det svarede til at sætte fangeuniformer fra koncentrationslejre til salg som festudklædning.

Upassende indianer

Men hvad må man egentlig klæde sig ud som? Diskussionen er ikke blevet mindre hed de senere år.

I efteråret røg den norske finansminister Siv Jensen fra Fremskridtspartiet for eksempel ud i en regulær shitstorm, efter at hun lagde et billede ud af sig selv klædt ud som indianer i forbindelse med en personalefest i ministeriet. Billedet fik mere end 2.700 kommentarer og blev betegnet som både »upassende« og »racistisk«.

Politikens debatredaktør Ditte Giese fik også sidste kritik for en klumme, hun skrev om udklædning. Her skrev hun blandt andet:

»Jeg savner min ungdoms uskyldige og fjollede fastelavns- og karnevalsfester, hvor både børn og voksne kom udklædt som noget sjovt. Hotdog, rengøringsdame, kineser, robot, zebra, Fraggle. Den slags«.

Den kommentar var for meget for to læsere, Jin Vilsgaard og Mette A.E. Kim-Larsen, som skrev et svar tilbage til Ditte Giese:

»Når du dehumaniserer os ved at stille os på linje med dyr og mad, kommer du til at gentage denne fantasi om ’hvide mennesker’ som en overlegen kategori i forhold til ’asiater’«, skrev de.