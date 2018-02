Topdommer mod korruption i Nigeria anklages for svindel

Nigerias topdommer i bekæmpelse af korruption er selv blevet sigtet for korruption i større stil. Det viser retsdokumenter offentliggjort lørdag.

Danladi Umar er anklaget af landets svindelenhed (EFCC) for at have krævet 166.000 kroner fra en mistænkt for at afsige en mild dom.

Korruptionsdommeren skal allerede i 2012 over for den samme anklagede have modtaget lidt over 25.000 kroner.

Dommeren var også med til sidste år at frikende formanden for Nigerias senat, Bukola Saraki, for beskyldninger om korruption under dennes tid som guvernør.

Beskyldningerne mod dommer Umar dukkede op, da Saraki blev sigtet for korruption. Sarakis sag handlede om forfalskede dokumenter og hvidvaskning af penge, da han var guvernør i delstaten Kwara fra 2003 til 2011.

EFCC besluttede at appellere afgørelsen. Nu har nye dommere fået besked om, at sagen skal gå om. Den skal indeholde samtlige de 18 anklagepunkter, som der var i den første sag mod Saraki.

Senatets formand er den tredjevigtigste position i Nigeria.

Danladi Umar leder domstolen, der i Nigeria kendes som Code of Conduct Tribunal.

