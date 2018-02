Kina til USA: Drop nye atomvåben. I tænker som gamle koldkrigere Beijing advarer USA mod at udbygge sin kapacitet af atomvåben.

Det er kun få uger siden, at den kinesiske topledelse under stor fanfare tog imod den amerikanske præsident, Donald Trump, på hans besøg i Kina.

Men nu er mørke skyer igen ved at trække op på himlen.

Det kinesiske forsvarsministerium advarede i en erklæring søndag USA mod at udbygge sin atomtrussel og opfordrede USA til at tilslutte sig den »globale tendens mod fred og udvikling« frem for at bevæge sig i den modsatte retning.

»Vi håber, at USA vil kassere sin koldkrigsmentalitet«, stod der i erklæringen.

Den kinesiske reaktion kommer efter, at det amerikanske forsvarsministerium i fredags udsendte et dokument, som anlagde en ny linje for, hvordan USA skal kunne afskrække lande, Washington opfatter som potentielle trusler. I dokumentet bliver Kina, Rusland, Nordkorea og Iran ifølge den britiske nyhedskanal BBC nævnt ved navn.

Det amerikanske forsvarsministerium taler nu for at udvikle mindre atomvåben, der godt nok er mindre slagkraftige, men stadig ødelæggende, og for at modernisere arsenalet af landbaserede ballistiske missiler, missiler affyret fra ubåde samt våben, der affyres fra fly.

Det bliver også foreslået, at USA igen skal være i stand til at affyre nukleare krydsermissiler fra havet.

Hensigten er tydeligvis at øge USA’s evne til afskrækkelse gennem mere målrettede og afgrænsede aktioner.

Både Kina og Rusland er vrede

Dokumentet fra det amerikanske forsvarsministerium affødte allerede i den forløbne weekend en skarp reaktion fra Rusland, der ifølge BBC sagde, at det ville bruge de »nødvendige midler« til at sikre Ruslands sikkerhed.

Den kinesiske ledelse fulgte søndag op ved at beskylde USA for »formastelige spekulationer« omkring Kinas intentioner.

Ren Guoqiang, der er talsmand for det kinesiske forsvarsministerium, sagde ifølge avisen China Daily, at USA overdrev truslen fra Kina, og at Kina aldrig selv ville være den første til at trykke på atomknappen og aldrig ville kunne finde på at opnå en strategisk fordel ved i begrænset omfang at anvende sine atomvåben.

Farlig situation i det østlige Asien

Selv om det ikke bliver sagt direkte, er det nye udspil fra det amerikanske forsvarsministerium dog endnu et eksempel på, hvor farlig situationen er i særligt det østlige Asien.

Trump-regeringen har gentagne gange understreget, at den ikke vil udelukke et forebyggende angreb på Nordkorea. I et sådant scenarie vil det ikke være urealistisk, at USA vil bruge små taktiske atomvåben til hurtigt at lamme det nordkoreanske militær.

Samtidig stiger spændingen mellem USA og Kina omkring Det Sydkinesiske Hav, som Kina i det store hele opfatter som kinesisk territorialfarvand.

USA fastholder derimod, at det er internationalt farvand, hvilket er vitalt for USA, da en stor del af den maritime verdenshandel går gennem Det Sydkinesiske Hav.

Både USA og Kina har sendt krigsskibe til farvandet for at opretholde deres respektive interesser, og konflikten ligner nu mere og mere en styrkeprøve mellem de to lande, der i værste fald kan ende med en militær konfrontation.