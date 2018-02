Super Bowl: Justin Timberlake blev overstrålet af Prince i forpustet Super Bowl-show Justin Timberlake forsøgte at danse Minneapolis lilla, men glemte i den hæsblæsende forbifart at skabe det store musikalske øjeblik.

På forhånd var der rygter om et hologram af Prince, en gendannelse af N’SYNC og det drilske krav om, at Janet Jackson også vendte tilbage til Super Bowls halftime show.

Junstin Timberlake









Half Time Show, Super Bowl LII. US Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota.

Men da Justin Timberlake leverede årets pauseshow, var det først og fremmest et gennem-koreograferet Timberlake-show, der opsummerede showmanden Timberlake som solist.

Koreograferet helt ned til publikums hoppende entusiasme, der med et fingerknips blev opløst, da Timberlake skulle videre i sit godt 13 minutters tætpakkede tour de force af et show.

Som show havde det sine imponerende danse-moves og et blitzende tempo, men musikalsk var det ikke imponerende.

Hæsblæsende hitparade

Timberlake tilbagelagde forpustende mange meter i sin zigzag frem og tilbage i arenaen, men hans falsetcroon satte aldrig krogen i de hurtigt skiftende sange og skabte den forbindelse til musikken, der løfter et eksplosivt show over i historien.

Hitparaden gik fra 'SexyBack' og 'Cry Me A River' til 'Suit and Tie' og 'Mirrors', mens Timberlake i army-farver og jonglerende med sin mikrofon under 'My Love' dansede med en kats smidighed og karatehuggets præcision.

Forbi et øjeblik med det store hornorkester, en Prince-hyldest ved klaveret og et solo øjeblik som crooner med vippende mikrofon-stang for til sidst at ende oppe mellem publikum.

Her var der indlagt et afsluttende selfie-moment med en sandsynligvis tilfældig dreng og for engang skyld krakelerede koreografien.

Efter at have fået sin selfie så drengen helt uinteresseret væk fra superstjernen, der ellers stod ved siden af ham og sang 'Can't Stop The Feeling'. Generationskløft udtrykt i ét billede.

Skyggen fra 2004

»Haters gonna say it's fake«, stønnede Timberlake til lyden af 'Filthy' fra en fingereret kælderklubfest, før han steg op til den gigantiske indendørs arena i Minneapolis, hvor hans hornblæsende band, The Tennessee Kids, ventede på scenen.

Og ja, haters er der nok af derude, og der var nok overgearet iscenesættelse til, at de ikke blev omvendt til JT-kulten. Tværtimod.

For selv om Timberlake forsøgte at komme ekkoet fra nipplegate-skandalen i 2004 i forkøbet ved at åbne med 'Rock Your Body' (sangen han rev et stykke af Janet Jacksons tøj af, så hendes ene bryst blev blottet i et for hende karriere-ødelæggende splitsekund) og bremse sangen lige før dét øjeblik, er der stadig mange, der mener, at han skylder Jackson en undskyldning.

Dengang blev Jackson smidt under bussen af MTV, der forbød hendes videoer, mens Timberlake var en urørlig darling, der mest var irriteret over at være blevet »trukket ind i det her«, når nu han havde haft så godt et år i karrieren.

Hashtaget #JusticeForJanet har haft god vind i månederne op til Super Bowl.

Årets største øjeblik i pop

Nu stod Timberlake på samme scene igen og skulle overgå et af de øjeblikke, der trods sin negative konsekvenser har været med til at gøre Half Time Showet til en begivenhed med global magnetisme.