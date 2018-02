70 dage til vandhanestop i Cape Town: »Hvis de lukker for vandet der, udbryder der borgerkrig« Efter tre års tørke forsøger folk i den sydafrikanske millionby Cape Town at begribe, at bystyret lukker for vandet i april. Danske Helle Maj, der bor i byen, frygter borgerkrig, hvis desperationen sætter ind.

Når de går i brusebad, gemmer de vandet i en spand, så de har noget at vande blomster med. Når de går på toilettet, undgår de så vidt muligt at trække ud.

For mange indbyggere i den sydafrikanske millionby Cape Town er stort set alle dele af hverdagen præget af vandmangel, efter at bystyret i sidste uge indførte nye begrænsninger på vandforbruget, så hver indbygger nu maksimalt må bruge 50 liter om dagen.

»Vi trækker ikke ud, når vi har tisset, så vi hælder eddike i toilettet for at undgå, at det lugter. Vi vasker kun tøj på kvikprogrammerne. Vi sparer i det hele taget vildt meget på vandet«, siger den danske journalist Helle Maj, som bor i Cape Town.

Bystyret har længe advaret om, at byens vandreserver er på vej mod et kritisk lavt niveau. Den faretruende situation skyldes en blanding af tre års tørke, utætte vandledninger og en befolkning, som hidtil har brugt meget vand.

Trods advarslerne er flertallet af byens 3,7 millioner beboere indtil for nylig fortsat med at bruge for meget vand, selv om myndighederne har påbudt folk at holde igen. Det tvinger nu myndighederne til at sætte hårdt mod hårdt.

»Det er ufatteligt, at et flertal af folk ser ud til at være ligeglade«, skrev Cape Towns bystyre i en pressemeddelelse 18. januar og fortalte, at katastrofen nu er uundgåelig. Myndighederne vil om kort tid blive nødt til at lukke helt for vandet.

»Vi kan ikke længere bede folk om at stoppe med at bruge for meget vand. Vi må tvinge dem«, lød den hårde besked fra bystyret.

Den ildevarslende meddelelse har tilsyneladende haft en effekt på nogle. Andelen af beboere, som overholder påbuddene om at holde deres vandforbrug nede, er steget til 55 procent. Men det er for lidt og for sent.

Dag nul nærmer sig

På en hjemmeside kan beboerne se en nedtælling til det, som myndighederne har døbt ’Day Zero’ – dag nul. Det er den dag, hvor vandhanerne i Cape Town simpelthen vil holde op med at virke.

Ifølge det seneste estimat vil det ske 16. april, altså om godt to måneder. Den dag når vandreserverne ned på så lavt et niveau, at kun vitale enheder som hospitaler og plejehjem kan forsynes med vand.

De fleste andre i byen vil hver dag skulle stille sig i kø ved 200 vandstationer rundt omkring i storbyen, hvor de højst kan få udleveret 25 liter vand per person om dagen. Vandstationerne vil være bevogtet af bevæbnede vagter for at undgå stormløb.

25 liter kan måske lyde af meget, men danskerne bruger i snit 106 liter vand om dagen per person. Tre-fire minutter under bruseren kan betyde et forbrug på 50 liter vand. Dertil kommer, at det koster adskillige liter vand, hver gang vi trækker ud i et toilet. Tøjvask og opvask fylder også i regnskabet. Og først da kommer vi til det vand, som bruges til mad og drikke.

Hvis man skal stå mange timer i kø for at få vand, kan man jo ikke nå på arbejde. Det bliver forfærdeligt

Hjemme hos Helle Maj er det lykkedes at komme ned på kun at bruge 43 liter vand per person om dagen, efter at de har skåret ned på toiletskyl og er begyndt at genbruge badevandet til andre formål. Men det bliver svært at skære yderligere.

Hun frygter, at uroligheder vil bryde ud, når der bliver lukket for vandet.

»Hvis man skal stå mange timer i kø for at få vand, kan man jo ikke nå på arbejde. Det bliver forfærdeligt. Og kan man overhovedet slæbe en dunk på 25 liter vand hjem? Mange vil næppe kunne«, siger Helle Maj.

Kødannelse vil langtfra blive Cape Towns eneste problem, når der lukkes for vandhanerne. To af byens vigtigste sektorer – turisme og landbrug – vil blive voldsomt påvirket, vurderer ratingbureauet Moody’s i en analyse.

»Hvis krisen fortsætter, er det uklart, hvordan byen vil få bugt med den voksende krises potentielt vidtrækkende konsekvenser for byens finanser og økonomi«, skriver Moody’s’ analytiker.

Værst af alt er, at vandmanglen kan føre til sundhedsfare og uroligheder, påpeger Moody’s: