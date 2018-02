Israelsk minister ser aflysning af besøg i Polen som en ære Israels uddannelsesminister siger, at Polen har aflyst hans besøg grundet furore over en polsk Holocaust-lov.

Polen har aflyst et planlagt besøg af den israelske uddannelsesminister i landet onsdag.

Det oplyser uddannelsesministeren i en erklæring sent mandag aften.

Aflysningen kommer i kølvandet på, at det sidste af Polens to parlamentariske kamre i sidste uge vedtog en omstridt lov, der gør det strafbart at sige, at Polen var medskyldig i nazisternes jødeudryddelse under Anden Verdenskrig.

»De polske jøders blod græder fra jorden, og ingen lov kan gøre gråden tavs«, udtaler Israels uddannelsesminister, Naftali Bennett, i erklæringen mandag aften.

»Den polske regering har aflyst mit besøg, fordi jeg nævnte dets folks forbrydelser. Jeg er beæret«, tilføjer han.

De stærkeste protester mod den polske lov, der kan give op til tre års fængsel, er kommet fra Israel.

»Israel ser med den yderste alvor på ethvert forsøg på at ændre den historiske sandhed. Ingen lov vil ændre kendsgerningerne«, sagde det israelske udenrigsministeriums talsmand torsdag, efter at loven var vedtaget.

Loven har også fået Israels udenrigsministerium til at bede om udsættelse af et besøg af lederen af Polens nationale sikkerhedsråd. Besøget var planlagt til at finde sted inden for de næste uger.

Formålet med loven er ifølge den polske regering at sikre, at skylden ikke placeres forkert. Blandt andet vil regeringen bruge loven til at bekæmpe brug af sætninger som 'polske dødslejre'.

Tre millioner polske jøder mistede livet under den tyske 'Endlösung' - udryddelse af alle jøder i Europa.

Der er flere eksempler på, at polske borgere enkeltvis eller i grupper hjalp tyske nazister med drab på jøder.

»Ja, dødslejrene i Polen blev bygget og drevet af tyskerne«, udtaler den israelske uddannelsesminister.

»Men mange polakker over hele landet jagede, informerede eller deltog aktivt i drabet på over 200.000 jøder under og efter Holocaust«, siger Naftali Bennett.

Den omstridte lov er nu sendt videre til Polens præsident, Andrzej Duda, til underskrivelse.

ritzau