USA advarer: Selv om Nordkorea nu deltager i Vinter-OL, er det stadig et grusomt regime Den amerikanske vicepræsident vil overvære åbningsceremonien til vinterlegene på fredag sammen med faderen til den unge amerikaner, der sidste år døde efter at have siddet 17 måneder i fængsel i Nordkorea.

Den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, har indledt en rundrejse til Japan og Sydkorea for at fortælle verden, at ingen skal lade sig narre af det nordkoreanske regime, selv om Nordkorea ventes at deltage i det kommende Vinter-OL med hundredvis af atleter, kunstnere, cheerleaders og diplomater.

Vinterlegene åbner i Sydkorea på fredag, og for at gøre sit budskab klart vil Mike Pence overvære åbningsceremonien ledsaget af Fred Warmbier. Han er far til den amerikanske studerende, Otto Warmbier, der døde i juni sidste år efter at have siddet fængslet i Nordkorea i 17 måneder for at have stjålet en propagandaplakat under et turistbesøg i landet.

I en erklæring forud for rundrejsen skrev Det Hvide Hus, at Mike Pence er sammen med Fred Warmbier for »at huske verden på de grusomheder, der sker i Nordkorea«.

Den amerikanske regering har gjort Fred Warmbier til et symbol på kampen mod det nordkoreanske regime, og han sad også blandt tilhørerne, da Donald Trump for få dage siden langede ud efter Nordkorea under sin State of the Union-tale til den amerikanske kongres.

Mike Pence vil på fredag yderligere understrege den amerikanske regerings fordømmelse af Nordkorea ved også at deltage i en mindehøjtidelighed for 46 sydkoreanske flådefolk, der i 2010 blev dræbt, da deres krigsskib blev sænket af en torpedo, som angiveligt var affyret af Nordkorea.

Muligt måde trods strid

Til trods for den hårde retorik vil den amerikanske regering dog ikke udelukke muligheden for, at Mike Pence vil bruge vinterlegene som en anledning til at mødes med nordkoreanske diplomater.

Nordkorea ventes at sende en delegation på 22 diplomater til Sydkorea for at overvære legene, og delegationen vil blive ledet af Kim Yong-nam. Han er formand for det nordkoreanske parlament, og skønt den reelle magt ligger hos Nordkoreas leder, Kim Jong-un, indtager Kim Yong-nam sædvanligvis en ceremoniel rolle som Nordkoreas statsoverhoved.

Under sit besøg ventes Kim Yong-nam at mødes med den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, men foreløbig har hverken Nordkorea, Sydkorea eller USA annonceret nogen planer om et møde mellem Mike Pence og den nordkoreanske topdiplomat.

Det Hvide Hus nøjedes med i en erklæring at sige, at den amerikanske vicepræsident »højst sandsynligt« ikke vil søge et møde med nordkoreanerne, mens den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, ifølge nyhedsbureauet Reuters mandag lod døren stå lidt mere på klem med en bemærkning om, at »vi må se, hvad der sker«.

Den amerikanske regering føler sig kørt ud på et sidespor af den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, der ønsker en anden linje over for Nordkorea end USA. Mens Trump vil lægge et hårdt politisk, økonomisk og militært pres på Nordkorea for at få landet til at opgive sit atomprogram, tror Moon Jae-in mere på afspænding gennem dialog og handel.

Da den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, overraskende i sin seneste nytårstale sagde, at Nordkorea var parat til at mødes med den sydkoreanske regering og sende sportsfolk til Vinter OL, tog Moon Jae-in straks imod den fremstrakte hånd.

Han ser nordkoreansk deltagelse i OL som en mulighed for at bløde forholdet mellem de to lande op, efter at det i flere år har været på frysepunktet, og risikoen for en atomkrig på Den Koreanske Halvø aldrig har været større.

Som et udtryk for forbrødringen vil sydkoreanske og nordkoreanske sportsfolk danne en samlet koreansk trup under åbningsceremonien i den sydkoreanske by Pyeongchang på fredag.