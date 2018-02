Britisk domstol: Assange skal stadig anholdes, hvis han forlader sit skjul Domstol afviser at droppe arrestordre på Wikileaks-stifteren Julian Assange.

De britiske myndigheder kan fortsat arrestere Julian Assange, hvis han forlader Ecuadors ambassade i London.

Det har en domstol i London netop sagt god for i en med spænding imødeset afgørelse.

»Jeg er ikke blevet overbevist om, at anholdelsesbegæringen skal trækkes tilbage«, siger dommer Emma Arbuthnot ved retten i Westminster i London, ifølge nyhedsbureauet AP.

Julian Assanges advokat havde ellers krævet de britiske myndigheders anholdelsesbegæring ophævet med henvisning til, at Sverige ikke længere har forlangt ham udleveret.

Julian Assange har siden 2010 været søgt af den svenske anklagemyndighed, der vil afhøre ham i forbindelse med to anklager om seksuelle overgreb i Stockholm.

SAGEN KORT Julian Assange er født i Australien i 1971. I 2006 stifter han WikiLeaks, der bl.a. har offentliggjort oplysninger, USA anser for at være hemmelige. I august 2010 anmelder to svenske kvinder ham for seksuelle overgreb. I november 2010 kræves han udleveret til Sverige. Han anholdes af britisk politi, men løslades mod kaution. I juni 2012 søger han tilflugt på Ecuadors ambassade i London, da den britiske Højesteret slår fast, at han skal udleveres til svenskerne. Han hævder, at Sveriges sag er et dække og at han i virkeligheden skal udleveres til USA. I maj 2017 opgiver den svenske anklagemyndighed anholdelsesordren på Assange: Sagen kan ikke bringes videre, når nu han ikke har villet lade sig afhøre. I december 2017 giver Ecuador Assange statsborgerskab. I januar 2018 beder Ecuador briterne anerkende ham som diplomat og dermed som en udsending med immunitet - en anmodning, der afvises. Han beder samtidig retten ophæve den britiske anholdelsesordre, der fortsat er gældende, selv om svenskerne har opgivet at få ham udleveret. Anklagemyndigheden afviser: Han har overtrådt kautionsbestemmelserne. Julian Assange støttes af tilhængere, der hylder hans og WikiLeaks' afsløringer. Her en deltager i en pro-Assange-demonstration ud for ambassaden. Vis mere

Men han har afvist at tale med efterforskerne i den svenske hovedstad. Og da den britiske Højesteret i november 2011 fastslog, at han kunne udleveres skyndte han sig ind på den ecuadoreanske ambassade i London og kom dermed uden for britisk politis rækkevidde.

Problemet for Assange har været, at han ville blive anholdt det øjeblik han trådte ud over ambassadens dørtrin.

I begyndelsen havde politiet i London betjente posteret ud for ambassadens dør i døgndrift, men det beredskab er droslet ned og støttes nu af elektronisk overvågning, der kan slå alarm, ifald han forsøger at stikke af.

Hans advokat har i sit andragende til Retten i Westminster peget på, at Assange har tilbragt fem og et halvt år under forhold, »der svarer til fængsling uden adgang til tilstrækkelig lægehjælp eller sollys under omstændigheder, hvor hans fysiske og psykiske helbred er forringet«.

Assange har ifølge de oplysninger, retten har modtaget, problemer med depression, en frossen skulder og en tand, det er nødvendig at behandle.

Anklagemyndigheden, Crown Prosecution Service, har afvist kravet om at få ophævet anholdelsesbegæringen. Det vil svare til at belønne Assange for at have holdt sig uden for retsvæsenets rækkevidde tilstrækkeligt længe, finder den.

FN har haft en arbejdsgruppe til at se på forløbet.

Den konkluderede i 2015 at det, at Assange havde opholdt sig i ambassaden i flere år, »udgør en form for vilkårlig tilbageholdelse«.

Det er, fandt WGAD-gruppen, en uretmæssig indespærring, briterne er skyldige i, når australieren har været nødt til at opholde sig i lokalerne så længe.

Med det synspunkt tilsidesatte FN ifølge de britiske myndigheder de kvinder, der blev ofre for seksuelle overgreb, fremgår det af et brev til FN-toppen, som avisen The Times fik aktindsigt i.

»Vold mod kvinder er en forbrydelse, der ikke hører hjemme i noget samfund. Beskyldninger om seksuelle angreb er ekstremt alvorlige sager, der kræver en ordentlig efterforskning«, skrev han.

Aførelsen »tager ikke hensyn til de formodede ofres rettigheder. Det forekommer upassende, når det kommer fra en FN-menneskerettighedsgruppe«, mente ambassadøren.

Det viste sig, at FN ikke havde besøgt briterne eller på anden måde hørt myndighederne om deres opfattelse, inden konklusionen blev draget. Men FN valgte alligevel at opretholde kritikken af det, den beskrev som indskrænkningen af Julian Assanges frihed.

»Det er latterligt«, lød kommentaren til dén afgørelse fra den daværende britiske udenrigsminister Phil Hammond.