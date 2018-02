Polens præsident vil underskrive omstridt Holocaust-lov

Polens præsident, Andrzej Duda, siger, at han vil underskrive et nyt omstridt lovudspil, der gør det strafbart at sige, at Polen havde medskyld i nazisternes jødeudryddelse under Anden Verdenskrig.

»Jeg vil underskrive det, så det bliver gældende lov, siger Duda og tilføjer, at han vil bede sit lands forfatningsdomstol om at tydeliggøre aspekter ved udspillet, som bliver lov, når præsidenten har underskrevet det«.

De stærkeste protester mod udspillet kommer fra Israel. Men også USA ser kritisk på den nye lov.

Loven medfører, at personer, som bruger udtrykket 'polske dødslejre' eller som på anden måde giver udtryk for, at Polen som nation eller som stat var medvirkende til nazisternes forbrydelser kan idømmes op til tre års fængsel.

Vil placere skylden rigtigt

Polens højreorienterede regering siger, at loven er nødvendig for at beskytte polakkernes ry og rygte som ofre for nazisternes aggression.

Israel har under hele lovens tilblivelse været meget kritisk.

»Israel ser med den yderste alvor på ethvert forsøg på at ændre den historiske sandhed. Ingen lov vil ændre kendsgerningerne«, siger det israelske udenrigsministeriums talsmand.

Formålet med loven er at sikre, at skylden ikke placeres forkert, har Polens udenrigsminister, Jacek Czaputowicz, tidligere forklaret.

Ifølge Czaputowicz, skal loven sikre, at det ikke kommer til at fremstå, som om at den tyske koncentrationslejr Auschwitz i Polen blev bygget af Polen.

Tre millioner polske jøder mistede livet under den tyske 'Endlösung' - udryddelse af alle jøder i Europa.

Der er flere eksempler på, at polske borgere enkeltvis eller i grupper hjalp tyske nazister med drab på jøder.

Polske landsbybeboeres modvilje over for jødiske naboer, der blev ofre under Anden Verdenskrig, blev i 1970'ene beskrevet i den franske filmdokumentarist Claude Lanzmanns værk 'Shoah'.

