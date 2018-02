Israel vil udvise 40.000 afrikanske migranter Regeringen vil sende tilrejsende fra Eritrea og Sudan ud af Israel. De første er sendt til Rwanda og Uganda.

Israel vil sende mange tusinde afrikanske migranter hjem.

Omkring 20.000 tilrejsende har fået besked på, at de skal forlade Israel inden for to måneder - medmindre de vil i fængsel. Tager de afsted, så betaler det israelske samfund for deres flybillet

Mange af migranterne er fra Sudan og Eritrea. Rejser de ikke frivilligt, så tvinges de ud til fly, der bringer dem til Rwanda eller Uganda.

»Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Rwanda eller Uganda er ikke mit land. Hvordan skulle et tredjeland hjælpe mig?«, spørger en af dem, der risikerer at blive udvist, eritreaneren Berihu Ainom, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Udvist: Det er som et fængsel

Selv om regeringen over for den israelske Højesteret har bedyret, at den vil overvåge de udviste i modtagerlandene for at sikre, at de kan klare sig, så har viceudenrigsminister Tzipi Hotovely ifølge lokale medier erkendt, at det ikke kan lade sig gøre.

Avisen Haaretz har opsporet en af de første, der blev sendt til Rwanda. Den 28-årige eritreaner Goitom kom til Israel i 2008. Men nu fik han valget mellem at blive sendt i et udrejsecenter, hvor han kunne ende med at være i ubestemt tid. Eller også kunne han tage imod tilbuddet om at blive sendt til Rwanda som asylansøger.

Foto: Oded Balilty/AP Eritreanere er trukket i kæder som slaver under en demonstration mod udvisningerne ud for det israelske parlament Knesset

Eritreanere er trukket i kæder som slaver under en demonstration mod udvisningerne ud for det israelske parlament Knesset Foto: Oded Balilty/AP

»Jeg ville ikke i fængsel. Jeg troede, at det ville være bedre for mig her end i fængsel, men det er blevet som et fængsel for mig her«, siger han til avisen.

Rwanda har sagt ja til at tage imod de udviste migranter, men vel at mærke kun, hvis de rejser frivilligt ud af Israel.

Alle skal ud

Regeringen forsvarer den kontante kurs over for migranterne.

»Det er mennesker, og jeg er fyldt af medfølelse. Men det lille land Israel kan ikke rumme et så stort antal illegale infiltratorer«, siger indenrigsminister Aryeh Deri. Holdningen er, at størstedelen er kommet på jagt efter et arbejde og et bedre liv end det, de kan få i hjemlandene.

Det lille land Israel kan ikke rumme et så stort antal illegale infiltratorer. Aryeh Deri

I dag har et hegn langs grænsen til Egypten standset tilstrømningen. Men før det blev rejst kom der ifølge Reuters tal i alt 64.000 afrikanere til Israel. Flere tusinde af dem rejst videre, men mindst omkring 40.000 endte med at blive.

»Opgaven er nu at få udvist resten«, har ministerpræsident Benjamin Netanyahu erklæret. Han har ifølge en meningsmåling i israelsk fjernsyn opbakning fra 56 procent af vælgerne i spørgsmålet om udvisning af afrikanerne. 32 procent er imod udvisningerne. Resten har ikke taget stilling til, hvad de skal mene om sagen.

Afrikanerne har nu fået tilbuddet om at rejse frivilligt inden 1. april og få lidt over 20.000 kroner med sig til at klare den første tid eller at blive sendt i et udrejsecenter.

Venligboer og FN kritiserer udvisningerne

Imidlertid møder kursen over for de afrikanske migranter kritik blandt israelerne.

Blandt andet har en gruppe overlevende fra tyskernes jødeudryddelser under Anden Verdenskrig i et åbent brev bedt Netanyahu om at »tage ved lære af historien«.

Andre har åbnet deres hjem for at skjule afrikanere, der står over for valget mellem udvisning eller udrejsecenter.

Mange af afrikanerne søger nu asyl, men de skal ikke vente for meget, viser tal fra FN's flygtningehøjkommissariat, UNHCR. Siden 2009 har blot otte eritreanere og to sudanesere fået asyl i Israel, konstaterede organisationen i midten af november.

Ifølge UNHCR har en del af de eritreanere og sudanesere, der er udvist fra Israel, krydset Sahara og er rejst til Europa via Libyen. Den israelske politik er bekymrende, mener UNHCR, der opfordrer Israel til at finde alternative løsninger.