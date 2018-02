Ny deadline for nedlukning af USA's statsapparat nærmer sig

Uret tikker i USA, hvor endnu en deadline for at vedtage en aftale for det offentlige budget nærmer sig.

Hvis der ikke er en aftale senest torsdag ved midnat amerikansk tid, lukker statsapparatet ned.

Inden ventes politikerne i Kongressen at stemme om en toårig budgetaftale.

Her kræves ud over stemmerne fra det republikanske flertal i begge kamre også nogle stemmer fra Demokraterne.

Hvis aftalen bliver vedtaget, undgår politikerne en nedlukning.

Til gengæld tilfører den 300 milliarder dollar - 1,8 billioner kroner - til det føderale underskud.

Og den sikrer ikke en løsning for de cirka 700.000 unge 'drømmere', som kom ulovligt til USA, da de var børn.

De risikerer udvisning, efter at præsident Donald Trump i efteråret ophævede et Obama-programmet kaldet Daca, som lod dem blive i landet og studere eller arbejde i en periode.

En manglende aftale om Daca fik i januar Demokraterne til at udløse en nedlukning af statsapparatet, da de ikke stemte for en midlertidig forlængelse af budgettet.

Denne gang ventes aftalen ifølge flere medier at blive vedtaget af Senatet.

Men i Repræsentanternes Hus er det mere usikkert, om den får nok opbakning.

Det er ifølge det amerikanske medie Politico uvist, hvor mange demokrater i kongreskammeret der støtter aftalen.

Flere ventes at stemme imod som udtryk for støtte til 'drømmerne', fortsætter Politico.

Republikaneren Paul Ryan, der er formand for Repræsentanternes Hus, vurderer dog, at den i sidste ende bliver vedtaget der også.

»Det her er et tværpolitisk lovforslag. Det vil få brug for tværpolitisk støtte. Vi vil levere vores andel af den støtte«, har han sagt til den amerikanske radiovært Hugh Hewitt.

