'Kongen af gæld': Nyt budget sender USA's gæld mod nye højder Midt under opsvinget vedtager amerikanske politikere at bruge flere penge og kræve færre ind - stik imod mange økonomers råd.

Der er én ting, som republikanerne i USA kan enes om. At sænke skatten.

Der er én ting, som demokrater og republikanere i Kongressen kan enes om. At bruge flere penge.

Lægger man de to ting sammen og tilsætter en præsident, der stolt har kaldt sig selv 'kongen af gæld', har man opskriften på en underfinansieret forbrugsfest, der vil sende USA's gæld på himmelflugt.

Med stemmer fra begge partier vedtog Senatet natten til fredag et statsbudget for de næste to år, der kraftigt vil øge USA's militærudgifter og samtidig sikre penge til en række indenrigspolitiske programmer, såsom sundhedsforsikring for børn.

Timer senere stemte også et flertal i Repræsentanternes Hus for budgettet, der derefter blev underskrevet af præsident Donald Trump. Dermed sluttede en kortvarig nødlukning af statskassen.

Med budgettet vil USA's statsunderskud vokse til over 7.000 milliarder kroner i 2019, forudser økonomerne i Committee for a Responsible Federal Budget. Fortsætter udgifterne, vil underskuddet om 10 år runde godt 12.000 milliarder kroner inklusive renter, lyder prognosen.

De politisk uafhængige økonomer har konkluderet, at den slags underskud er »uacceptable« og opfordrede - forgæves - politikerne til at vende tilbage til princippet om fuld finansiering fra de seneste to budgetter.

Militær og skattelettelser

Budgettet støttes af begge partier, men det er især republikanerne, der skaber hullet. Den største post er ekstra penge til militæret, hvilket især har været en republikansk prioritet støttet varmt af Donald Trump. Resten vil gå til for eksempel katastrofehjælp og finansiering af en børnesundhedsforsikring, som især demokraterne har efterlyst.

Merforbruget kommer uger efter, at republikanerne før jul lettede skatten for ikke mindst virksomheder i en stærkt underfinansieret skattereform, der i udgangspunktet øger gælden med 9.000 milliarder kroner det kommende årti. Mindre, hvis reformen får økonomien til at vokse.

Under præsident Barack Obama udtrykte republikanerne stor bekymring for det voksende budgetunderskud, og de bliver nu hånet for deres stærkt elastiske principper. Også fra egne rækker. Senator Rand Paul forsinkede vedtagelsen nogle timer natten til fredag.

»Jeg vil have, at folk skal føle sig dårligt tilpas. Jeg vil have dem til at stå til ansvar for folk derhjemme, som siger: 'hvordan kan det være, at du var imod præsident Obamas underskud, og hvordan kan det være, at du er for republikanernes underskud?'«, sagde han ifølge avisen The New York Times.

USA's gæld er vokset støt de seneste årtier. Den blev fordoblet under George W. Bush. Hans far, præsident George H. Bush, havde hævet skatter for at begrænse gælden, selv om han havde sagt, at han ikke ville, og havde tabt magten. Sønnen gik til valg på nye skattelettelser.

Gælden blev næsten fordoblet igen under Barack Obama. Demokraten overtog dog økonomien midt i en dyb krise i 2009 og førte i de følgende år en stærkt ekspansiv finanspolitik med hjælpepakker til både banker og bilindustrien. Han forlængede også store skattelettelser fra forgængerne.