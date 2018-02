Martin Schulz dropper udenrigsministerjob i ny tysk regering

FOR ABONNENTER

François Ozon åbner sin erotiske thriller med et introspektivt close-up af en kvindes skede. Filmet gennem det gynækologiske andenæb, mens det langsomt bliver trukket ud. De lyserøde, fugtige dyner trækker sig sammen, indtil kønslæberne lukker sig, men i netop det øjeblik forvandles de til øjenlåg, der åbner sig og lader kvinden rette sit blik mod os.

Efter #MeToo-kampagnen er det umuligt at se ’Dobbelt begær’ uden at tænke over forholdet mellem begær og sexisme. Men filmen trækker ikke en simpel streg mellem ret og forkert. Det er mere indviklet, begæret, ikke bare fordi Chloé (Marine Vacth) dyrker sex med både sin kæreste og hans tvillingebror, men fordi hun både udnytter, lader sig udnytte og udnyttes mod sin vilje i et hallucinatorisk dyk ned i lysternes underverden.

Hun indleder et forhold med sin søde, samvittighedsfulde psykolog, dr. Paul Meyer, som er god i sengen, mens ikke så vild, som hun fantaserer om. Så dukker Louis op, som en indbildning eller som Pauls virkelige tvillingebror?

Louis tager hende hårdt. »Er du nogensinde blevet kneppet sådan før«, spørger han. »Du har fantaseret om det. Det er det samme«. Sexisme i rå form. Men hvad så, når hun senere knepper Paul med en strap-on mod hans lyst? »Det gør ondt«, siger han.