Vinterlegenes første dag bød på en svær politisk linedans Den amerikanske vicepræsident gjorde store anstrengelser for ikke at hilse på topfigurer fra Nordkorea.

Vinter-OL i Sydkorea var end ikke kommet i gang, før den politiske temperatur blev ligeså kold som luften i den udendørs sportsarena, der skal danne rammen om legene.

Den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, begyndte dagen i dag med at kalde Nordkorea for »det mest tyranniske regime på planeten«.

Han var tidligere på ugen kommet til Sydkorea som led i en mindre rundrejse i Asien. Formålet med rejsen var ifølge Det Hvide Hus at minde verden om, at Nordkorea er et brutalt diktatur.

USA frygter, at det nordkoreanske regime vil bruge den nordkoreanske deltagelse i vinterlegene som et propagandaredskab, der skal lokke Sydkorea ud af den tætte alliance med USA.

Særpræget reception

Men den amerikanske skepsis udviklede sig i løbet af dagen til også at blive en svær diplomatisk linedans. For et par timer inden den officielle åbningsceremoni af vinterlegene var den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, vært for en velkomstreception, hvor gæstelisten udover den amerikanske vicepræsident bl. a. indbefattede den japanske premierminister, Shinzo Abe, og Nordkoreas ceremonielle statsoverhoved, Kim Yong Nam.

Udover gensidige amerikanske og nordkoreanske trusler om at udslette hinanden har Nordkorea to gange inden for de seneste måneder sendt missiler ind over det japanske fastland. Så der var ikke just lagt op til en hyggepassiar.

Alligevel udvekslede den japanske premierminister håndtryk med Nordkoreas statsoverhoved, men benyttede ifølge en meddelelse fra det japanske udenrigsministerium også anledningen til at forklare det japanske standpunkt i konflikten.

Den amerikanske vicepræsident valgte en anden strategi. Han forlod receptionen efter ganske kort tid uden at have hilst på Nordkoreas Kim Yong Nam, mens han derimod havde givet hånd til flere andre gæster. Dermed undgik han også at komme til at sidde til bords med Nordkoreas statsoverhoved under den middag, som fulgte med receptionen.

Her hjalp det ikke, at den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, i sin velkomsttale havde forsøgt at peppe stemningen lidt op med en bemærkning om, at uden vinterlegene »havde nogle af os nok ikke haft en chance for at være sammen i det samme rum«.

»Vi er her sammen, og det alene vil være et værdifuldt udgangspunkt for at træde et skridt nærmere verdensfreden«, mente den sydkoreanske præsident.

Yderligere forviklinger

Alligevel skulle de diplomatiske forviklinger kun blive endnu mere komplicerede.

For i dag landede også Kim Yo Jong i Seouls internationale lufthavn. Hun er lillesøster til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, og dermed det højst profilerede medlem af den nordkoreanske delegation ved legene. Hun blev budt velkommen af Sydkoreas genforeningsminister og gik uden at lade sig genere forbi de mange journalister og fotografer i lufthavnen.

Kim Yo Jong er det første medlem af Nordkoreas regerende familie, der besøger Sydkorea. Hun tog straks toget videre til byen Pyengchang, hvor åbningsceremonien af legene skulle finde sted, og her hilste Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, kort på hende.

På tribunen satte hun sig ved siden af sit lands statsoverhoved, Kim Yong Nam, og lige på rækken foran dem sad den amerikanske vicepræsident, Mike Pence. Han sørgede med et stift blik at undgå at se på dem.

Der havde inden åbningsceremonien været spekulationer om, hvorvidt Mike Pence ville benytte legene til at søge kontakt med Nordkorea. At dømme ud fra hans optræden var det tilsyneladende ikke tilfældet.

Derimod kunne det snarere se ud som om, at legene vil øge den amerikanske bekymring for, at det lykkes Nordkorea at få skudt en kile ind i forholdet mellem Sydkorea og USA.

Den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, ønsker modsat Donald Trump en tilnærmelse til Nordkorea, og Moon vil i morgen være vært for en middag med Kim Yo Jong – søsteren til den nordkoreanske leder.

Ifølge tv-stationen CNN vil hun benytte middagen til at invitere den sydkoreanske præsident til Nordkorea næste år.