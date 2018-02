Syrisk luftforsvar har skudt et israelsk kampfly ned Israel har svaret med luftangreb mod 12 mål i Syrien.

Beboerne i det nordlige Israel vågnede i morges til lyden af sirener, efter et israelsk F-16-fly styrtede ned i Jezreel-dalen i den nordlige del af landet. Flyet var skudt ned af det syriske luftforsvar.

Piloterne slap med livet i behold, men en af dem er alvorligt såret, meddeler det israelske militær ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge Syriens militær blev flere af kampflyene ramt, men det afviser Israel.

Kampflyet var en del af en israelsk mission, der ramte syriske og iranske militære mål i Syrien som svar på, at Israel har opdaget og nedskudt en iransk drone over israelsk territorium. Det israelske militær hævder at være i besiddelse af dronen.

Efter nedskydningen har Israel igangsat et omfattende angreb på 12 iranske og syriske mål i det centrale Syrien og nær hovedstaden Damaskus.

Oberstløjtnant Jonathan Conricus, der er talsmand for Israels militær, kalder dronens færden et »alvorligt brud på israelsk suverænitet« fra Irans side.

På den anden side af grænsen ser det syriske militær anderledes på situationen.

»Den israelske fjende har igen angrebet flere af vores militærbaser sydpå, og vores antiluftskyts har reageret og forhindret aggressionen«, skriver Syriens Forsvarsministerium i en udtalelse på sin hjemmeside.

Episoden er en af de mest alvorlige konfrontationer mellem Israel, Iran og Syrien siden begyndelsen af den syriske borgerkrig i 2011, skriver avisen The Guardian.

Eskalering

Israel ville med gruppen af kampfly ramme militæranlæg i Syrien, som, de mener, er ansvarlige for opsendelsen af dronen.

Israel har tidligere nedskudt droner i færd med at infiltrere israelsk territorium, skriver mediet Al Jazeera, men det er udtryk for en eskalering, at Israel svarer igen ved at bombe iranske militæranlæg.

»Iran trækker regionen ud i et vovestykke, de ikke kender enden på«, siger det israelske militærs cheftalsmand, brigadechef Ronen Manelis om nedskydningen af det israelske fly.

»Hvem end der er ansvarlig for handlingen, vil betale prisen«.

I tirsdags besøgte Israels præsident Benjamin Netanyahu fronten mellem Israel og Syrien. Her advarede han landets fjender mod at teste Israels beslutsomhed. Han har kritiseret Iran for gennem den seneste tid at styrke sin militære tilstedeværelse i Syrien.