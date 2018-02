USA støtter Israel: Det sætter alle i regionen i fare, at Iran insisterer på at spille med musklerne i Syrien FN maner til besindighed i den åbne konflikt, der i går opstod mellem Israel, Syrien og Iran.

Israel får støtte fra USA i sin offensiv mod iranske aktiviteter i Syrien.

Det sker, efter det israelske militær i går bombede flere militære mål i Syrien som svar på, at syriske antiluftskyts nedskød et israelsk kampfly.

»Irans bevidste trusselseskalering og landets ambition om at vise sin magt og dominans sætter alle folk i regionen - fra Yemen til Libanon - i fare«, sagde Heather Nauert, der er talskvinde for det amerikanske udenrigsministerium sent lørdag.

Under briefingen gav hun USA's ubetingede støtte til »Israels suveræne ret til at forsvare sig selv«.

Gårsdagens konfrontation er den mest voldsomme mellem Israel og Syrien, siden borgerkrigen i Syrien brød ud i 2011. Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der har base i Storbritannien, er seks syriske tropper og allierede millitssoldater døde som følge af det israelske angreb.

Konfrontationen begyndte, da Israel opdagede og nedskød en drone over israelsk territorium, som ifølge det israelske militær er iransk. Israel svarede ved at sende kampfly ind over Syrien, hvor et af dem blev skudt ned af syriske antiluftskyts.

Fronterne trækkes op

Ingen af parterne viser tegn på at trække sig. I en tale til sit ministerråd i Jerusalem siger Israels præsident, Benjamin Netanyahu, at Israel har gjort fuldstændig klart, at landet vil »fortsætte med at angribe ethvert forsøg på at angribe os«.

»Det har været vores politik, og det vil fortsat være vores politik«, fastslår han.

Samtidig har den libanesiske Hizbollah-bevægelse, der samarbejder med Syriens præsident Bashar al-Assad og det iranske styre, kaldt situationen »begyndelsen på en ny strategisk fase«, som vil begrænse, hvad de kalder den israelske udnyttelse af syrisk luftrum.

Det er dog ikke sikkert, at den syriske lejr reelt er villig til at optrappe konflikten, mener Stephen B. Slick, der er tidligere chef for den amerikanske efterretningstjenestes kontor i Israel og nu forsker i efterretninger ved University of Texas, til avisen New York Times.

»Iranerne, syrerne og russerne har intet incitament til at trække israelerne ind i en militær situation, der gennem længere tid har udviklet sig til deres fordel«, siger han.

De tre parter arbejder sammen om at stabilisere Syrien under Bashar al-Assads ledelse, som før borgerkrigen brød ud.

Spørgsmålet er, om USA og Israel ser deres respektive militære operationer som en knibtang med de iranske aktiviteter i Syrien i midten. En sådan situation kan føre til åbne kampe, siger Steven Simon, der er specialist i Mellemøsten ved Amherst College i Massachusetts, til samme avis.

FN maner til besindighed

Fra FN's side manes der til besindighed hos alle parter.

»Alle involverede i Syrien og regionen har et ansvar og må følge international lov og de relevante beslutninger i Sikkerhedsrådet«, lyder beskeden fra generalsekretær Antonio Guterres i en udtalelse på FN's hjemmeside.

Her understreges det også, at de militære handlinger kommer på et tidspunkt, hvor syrerne går gennem en af de mest voldelige perioder i borgerkrigen med over 1.000 civile dødsfald ved luftangreb alene i den første uge af februar.

Præsident Netanyahu har gennem længere tid kritiseret en øget iransk aktivitet omkring Israels grænse til Syrien og Libanon.