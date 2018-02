71 personer formodes dræbt i russisk flystyrt

FOR ABONNENTER

»Behøver vi tage sikkerhedssele på?«. Vi joker lidt med det, da vi sætter os ind i 34-årige Signe Lund Christensens sorte Toyota Auris Hybrid – en ny, tjekket bil.

Det her bliver måske den mest sikre biltur nogensinde.

Signe Lund Christensen er nemlig baptist. Hun tror på Gud, beder til ham og går fast i kirke. Sådan har det været i generationer af hendes familie.

Statistisk set er hendes risiko for at blive dræbt i trafikken dermed langt mindre end for almindelige danskere, har dansk forskning fra Kræftens Bekæmpelse og Syddansk Universitet vist. Hver gang 25 danske kvinder mister livet i trafikken, sker det kun for 2 religiøse kvinder. For mænd ligger de tilsvarende tal på 39 forventede dødsfald, hvor de reelle dødsfald blandt religiøse mænd blot talte et enkelt tilfælde.