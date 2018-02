Netanyahu advarer Syrien og Iran om flere angreb

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger, at hans land har rettet »alvorlige slag« mod både iranske og syriske styrker, og han advarer om, at de vil blive fulgt op.

De hårde ord fra den israelske leder blev fremsat under et regeringsmøde i Jerusalem søndag, efter at Israel havde gennemført en bølge af luftangreb mod mål i Syrien.

Angrebene skete, efter at Israels luftvåben havde nedskudt en iransk drone, som var sendt ind over grænsen.

Da israelske fly derefter angreb det kontrolcenter i Syrien, hvorfra dronen var afsendt, blev et israelsk F-16-fly ramt. Det styrtede ned, da det vendte tilbage til Israel.

»I går rettede vi et alvorligt slag mod de iranske og de syriske styrker. Vi har gjort det helt klart, at vores regler for at handle ikke har ændret sig det mindste. Det har været vor politik, og det vil fortsætte med at være vores politik«, siger Netanyahu.

»Israel vil have fred, men vi vil fortsat med beslutsomhed forsvare os imod ethvert angreb mod os og imod ethvert forsøg fra Iran på at etablere sig militært i Syrien eller noget andet sted«, sagde Netanyahu i en tv-tale tidligere i weekenden.

Det israelske militær siger, at en af dets kamphelikoptere nedskød den iranske drone, som var sendt ind over Israel.

»Israelske styrker angreb derefter det iranske kontrolsystem i Syrien, som havde sendt dronen ind over Israel«, hedder det i en israelsk erklæring, der beretter om massiv jord-til-luft-beskydning fra det syriske forsvar.

Det israelske F-16 kampfly, der styrtede ned i det nordlige Israel, blev ramt af syrisk antiluftskyts. Det bekræfter en unavngiven israelsk embedsmand over for nyhedsbureauet Reuters.

Begge piloter skød sig ud af flyet. En af piloterne meldes alvorligt kvæstet.

Episoden er den alvorligste mellem Israel, Iran og Syrien, siden den syriske borgerkrig begyndte i 2011.

Israelerne har omkring 100 gange ramte Hizbollahs våbentransporter i Syrien.

Israel har svoret, at det vil forhindre, at syrisk territorium bliver anvendt af Iran til baser eller til at sende avancerede våben til det islamistiske Hizbollah i Libanon, som har kæmpet sammen med det syriske regime under krigen i Syrien.

Golanhøjderne er et bjergområde i det sydvestlige Syrien, der ligger på grænsen til Israel, Libanon og Jordan. Siden Seksdageskrigen i 1967, hvor størstedelen af den arabiske befolkning flygtede, har Israel holdt området besat.

ritzau