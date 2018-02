I dag skal ny formand for »slangegrotte« sikre enighed i kaotisk tysk socialdemokrati

Facebook! Det sted, man tager hen for at blive mindet om fjerne bekendtes fødselsdage og se top-ti over deres fotos af blodrøde solnedgange.

Og fortsat en digital forsamlingsklub, langt de fleste danskere i alle generationer har medlemskort til. Men det kan være under forandring.

Nye tal fra USA og Storbritannien viser, at Facebook er ved at miste grebet om brugere under 24 – især fordi de ikke gider være på et medie, der er populært blandt forældre og bedsteforældre, og hellere vil på nye medier som Snapchat.

Det globale analysefirma eMarketer forventer, at alene i USA vil to millioner brugere under 24 nedlægge deres konti i løbet af 2018.