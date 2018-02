Tidslinje: Sådan gik Martin Schulz fra at være en frelsende formand til menigt medlem Lederskiftet fra Sigmar Gabriel til Martin Schulz har ikke reddet SPD, men ført til den største krise i partiets historie.

24. januar 2017. SPD’s formand, Sigmar Gabriel, trækker sig og vil heller ikke være kandidat til kanslerposten. Meningsmålingerne har i lang tid antydet, at Gabriel ikke vil have en chance over for Angela Merkel og hendes borgerlige blok af CDU og CSU. Han foreslår, at 62-årige Martin Schulz, hjemvendt fra EU-Parlamentet, overtager begge poster.

29. januar 2017. Partiledelsen i SPD vælger enstemmigt Martin Schulz som ny partiformand og kanslerkandidat.

19. marts 2017. Et ekstraordinært landsmøde i SPD vælger enstemmigt Martin Schulz som ny formand og kanslerkandidat. Siden partiledelsen gjorde det samme i januar, har 10.000 meldt sig ind i partiet, som samtidig brager frem i meningsmålingerne. Medierne taler om ’Schulz-effekten’ og kalder den nye frelsende formand ’Sankt Martin’.

26. marts 2017. Ved valget i delstaten Saarland går SPD tilbage. Ved valgene i Schleswig-Holstein og Nordrhein-Westfalen i ugerne efter mister partiet regeringsmagten begge steder. Fra foråret falder SPD atter bagud i meningsmålingerne. Schulz-effekten er allerede fortid.

24. september 2017. De tyskere vælgere slår SPD og Martin Schulz knock-out ved at tildele partiet den ringeste opbakning siden Anden Verdenskrig. 20,5 af stemmerne tilfalder SPD. I sin tale til skuffede partimedlemmer siger Martin Schulz, at han bliver som formand, og at partiet nu vil forlade koalitionen med Angela Merkel.

25. september 2017. I et direkte tv-program gentager Martin Schulz, at SPD fra nu af vil lede oppositionen i Tyskland og understreger, at han »aldrig vil indtræde i en regering under Angela Merkel«.

20. november 2017. Forhandlingerne om en borgerlig-grøn regering med CDU-CSU, De Grønne og FDP bryder sammen. Den tyske præsident, socialdemokraten Frank-Walter Steinmeier, opfordrer Martin Schulz til at gå i forhandlinger med Angela Merkel om dannelsen af en ny flertalsregering. Martin Schulz vakler, men ender med at anbefale såkaldte sonderinger med Merkel.

7. december 2017. SPD holder landsmøde i Berlin, og Martin Schulz får opbakning til at indlede sonderinger med CDU og CSU om en ny regering. Han genvælges som formand med med kun 81,9 pct. af stemmerne.

21. januar 2018. På en gyser af et ekstraordinært landsmøde i SPD i Bonn får Martin Schulz ja fra et behersket flertal på 56,4 procent af de delegerede mod 43,4 procent til at forhandle et regeringsgrundlag med CDU-CSU. Formanden for parlamentsgruppen, Andrea Nahles, holder en tale, der er langt mere overbevisende end formandens.

7. februar 2018. Regeringsgrundlaget præsenteres i Berlin, og en glad Martin Schulz kalder resultatet »fremragende«. Han vil selv være udenrigsminister. Formandsposten i SPD vil han overlade til Andrea Nahles.

9. februar 2018. Martin Schulz trækker sit kandidatur til udenrigsministerposten. Han kritiseres voldsomt af sin tidligere ven fungerende udenrigsminister Sigmar Gabriel.

10. februar 2018. I et interview med avisen Die Welt kritiserer Martin Schulz’ søster, den socialdemokratiske lokalpolitiker Doris Harst, partiledelsen i SPD, som hun betegner som »en slangegrotte«. Partitoppen har efter hendes mening gjort Martin Schulz til »syndebuk for alt«.

13. februar 2018. SPD-toppen træffes i Berlin for sidste gang med Martin Schulz ved bordenden som formand. Efter alt at dømme indsættes Andrea Nahles som ny formand. Med øjeblikkelig virkning er Martin Schulz herefter blot menigt medlem af det tyske parlament.

26. februar 2018. Et landsmøde i Angela Merkels CDU skal godkende regeringsgrundlaget.

4. marts 2018. Medlemmerne af SPD holder urafstemning om regeringsgrundlaget.