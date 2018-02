Usbeker bag lastbilangreb i Stockholm erklærer sig skyldig

Den 39-årige usbeker Rakhmat Akilov, som 7. april sidste år i høj fart kørte ind på shoppinggaden Drottninggatan i Stockholm i en lastbil, erklærer sig skyldig i terrorisme.

Det siger han ved begyndelsen på retssagen mod ham tirsdag formiddag ifølge AFP.

»Han tilstår terrorisme, forsøg på terrorisme og forsøg på at bringe mange i livsfare«, siger advokaten Johan Eriksson,

Fem mennesker blev dræbt ved angrebet, og 15 andre blev såret.

Akilov så bort, da der ved begyndelsen af retsmødet blev vist optagelser af de kaotiske scener fra angrebet, hvor han til sidst kørte lastbilen ind i et stormagasin. Optagelserne viste lastbilen stikke ud fra stormagasinet, mens folk på gaden skriger og forsøger at hjælpe sårede.

Da chefanklageren Hans Ihrman i sidste måned offentliggjorde anklagerne i sagen, sagde han, at han går efter en livstidsdom til Akilov.

I anklageskriftet hedder det, at Akilov ville 'skabe frygt i befolkningen som helhed' og 'tvinge den svenske regering og det svenske parlament til at indstille Sveriges deltagelse i en international træningsmission i Irak rettet mod Islamisk Stat'.

Retssagen ventes at fortsætte frem til maj.

Sendte billeder fra lastbilen

Ud over anklagerne om drab og drabsforsøg på ofrene for angrebet vil Akilov blive tiltalt for at have udsat 150 mennesker for livsfare.

Akilov havde undersøgt adskillige pladser og steder i det centrale Stockholm før angrebet, hvor han kaprede en lastbil og påkørte en menneskemængde i Stockholms indkøbskvarter.

Akilov har tilstået, at han udførte angrebet, og han har siddet varetægtsfængslet siden.

Hans forsvarer siger, at Akilov vil forsøge at få en tidsbegrænset dom til sin klient.

Den anklagede forsøgte ifølge anklageskriftet at udløse en bombe, inden han kørte ind på Drottninggatan. Bomben bestod af fem butangasbeholdere, skruer, knivblade og et antal mindre metalgenstande.

Anklageskriftet henviser til, at en række omstændigheder tyder på, at Akilov var interesseret i Islamisk Stat. Han havde studeret videoklip med propaganda fra IS. Han havde også læst en del om krigen i Syrien.

I tiltalen mod Akilov kaldes han en 'ensom gerningsmand'. Det står imidlertid ikke klart, hvorvidt han har diskuteret et angreb med personer, som han har haft kontakt til over længere tid.

Akilov chattede med en person og sendte fotos til vedkommende fra den lastbil, som han anvendte til påkørslerne på Drottninggatan.

ritzau