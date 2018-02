Koret af stemmer vokser: Sexisme er udbredt blandt nødhjælpsarbejdere Der er et problem med kulturen blandt nødhjælpsarbejdere, indrømmer Oxfam Ibis’ pressechef i Danmark.

Sex for nødhjælp. Med den besked skulle en medarbejder i nødhjælpsorganisationen Oxfam angiveligt have tvunget en lokal kvinde til sex, mens han var udsendt på nødhjælpsopgave.

Det er blot et af de mange tip om seksuelle krænkelser begået af udsendte medarbejdere, Oxfams tidligere globale chef for beskyttelse af ansatte og nødhjælpsmodtagere modtog i sit arbejde.

Helen Evans, der arbejdede i den britiske nødhjælpsorganisation fra 2011 til 2015, fortalte mandag aften på britisk tv, at hun gentagne gange forsøgte at gøre Oxfams ledelse opmærksom på problemer med seksuelle krænkelser i organisationen. Evans gennemførte blandt andet en undersøgelse af seksuelle krænkelser i Sydsudan og sendte den til ledelsen.

Undersøgelsen viste, at 7 procent af personalet havde oplevet voldtægt eller voldtægtsforsøg fra Oxfam-udsendte alene i 2014. Men i stedet for at reagere lukkede ledelsen, anført af Oxfams administrerende direktør, Mark Goldring, øjnene for problemet, mener Helen Evans.

»Det handlede kun om ansatte. Vi havde ikke engang set på modtagerne af vores nødhjælp«, siger hun til Channel 4.

Mark Goldring benægter, at Oxfam ignorerede Evans opråb, men medgiver, at organisationen ikke reagerede passende for at sikre ansatte og nødhjælpsmodtagere.

»Vi gjorde det ikke godt nok. Vi har siden (hendes henvendelser, red.) løbende øget budgettet og gør det fortsat«, siger han til Channel 4.

Ansatte frygter sandhedens følger

Historien er blot én af mange i kølvandet på de afsløringer, The Times nyligt bragte frem. Den britiske avis har blandt andet afdækket, at Oxfam lod en nødhjælpschef, der havde haft omgang med prostituerede i jordskælvsramte Haiti, forlade organisationen i stilhed i stedet for at fyre ham.

Oxfams ledelse kendte til anklager om ulige seksuelle forhold mellem lokale og ansatte og til flere ansattes udnyttelse af lokale kvinder i Haiti, fortæller Widza Bryant, der arbejdede for organisationen i Haiti mellem 2009 og 2012, nu til BBC. Dette nægter Oxfam selv.

»Noget af den mundtlige information fra de lokale var, at de her mennesker kom til Haiti og lod, som om de var her for at hjælpe, mens de så udnyttede de lokale seksuelt«, siger Widza Bryant.

I et debatindlæg på avisen The Guardians hjemmeside skriver Shaista Aziz, der har arbejdet mere end 15 år i forskellige nødhjælpsorganisationer, at hun ikke er overrasket over Oxfam-afsløringerne.

»Der var en kultur, hvor mobning var udbredt, kvinder ofte blev nedgjort, og hverdagsracismen levede. Og det var ikke kun i Oxfam. Det foregik i mange organisationer, som jeg arbejdede for i sektoren. Hver gang jeg pegede på et problem, blev jeg selv gjort til problemet«, skriver hun.

»Der er en frygt for, at hvis vi fortæller sandheden, vil organisationernes skadede omdømme komme pressen om politikere, der kæmper for besparelser i sektoren, til gode«, fortsætter hun.

Adfærdsproblem er udbredt

Leder af Oxfam Ibis’ public management-afdeling i Danmark Per Bjerre kalder det »stærkt bekymrende«, at der ser ud til at være flere sager. Han erkender, at problemet muligvis strækker sig længere end til »en lille gruppe mennesker«, som Oxfam International ellers skrev i en pressemeddelelse søndag.

»Det ærlige svar er efter min overbevisning, at der er et problem med kulturen nogle steder i denne her branche, hos nogle mennesker. Selvfølgelig er der det. Det kan sagtens være, at det er hos få individer, men derfor skal det alligevel ændres«, siger han.

Hvorfor kulturproblemet eksisterer, tør Per Bjerre ikke gætte på, men det knytter sig ikke kun til Oxfam, mener han.

»Jeg er helt sikker på, at det her ikke er noget, der kun foregår hos Oxfam. Det er rigtigt, at alle historierne, vi hører i disse dage, handler om Oxfam, men grunden til det er, at der er en ordning, hvor man kan indberette bekymringer. Man skal huske, at de organisationer, der er åbne om, at man kan indberette, ikke er de eneste steder, hvor ting foregår«, siger han.