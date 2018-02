Præsident Jacob Zuma ryges ud i Sydafrika Efter en dramatisk politiaktion mod den sydafrikanske præsident Jacob Zumas vigtigste støtter i erhvervslivet, fremrykker parlamentet en mistillidsafstemning mod Zuma.

Et par timer inden solopgang onsdag kørte en større flåde af politibiler op foran en af de helt store domiciler i Johannesburgs velhaverkvarter Saxonwold.

Bag de høje, velbevogtede mure bor de indflydelsesrige indiske brødre Ajay, Atul og Rajesh Gupta, som spiller hovedroller i den mest opsigtsvækkende af de skandaler, den sydafrikanske præsident Jacob Zuma har viklet sig ind i.

»Det her er en historisk dag. Det er en dag, vi vil tale om i mange år fremover«, gispede den kvindelige studievært på tv-stationen SABC til reporteren, der rapporterede fra den dramatiske politiaktion.

Ind i mellem gled de massive stålporte ind til ejendommen til side, og limousiner med tonede ruder strøg forbi kameraholdet. I nogle af dem har en af de tre brødre efter alt at dømme siddet. Mindst en af de tre styrtende rige forretningsmænd er blandt tre anholdte, oplyste en talsmand for den særlige politistyrke, Hawks, der stod for aktionen.

Politiet regnede med, at yderligere to personer ville melde sig selv i løbet af dagen.

»Politiets operation fortsætter. Den er knyttet til udnyttelsen af staten«, sagde talsmand med henvisning til den udbredte korruption, der synes at have præget de statslige institutioner under Zumas styre.

Det ’historiske’ består i, at ingen havde troet på, at myndighederne nogensinde ville tage hårdt fat om den magtfulde Gupta-familie.

Endnu mere historisk ville dagen i går have været, hvis præsident Zuma var trådt tilbage, som alle i Sydafrika efterhånden synes at forlange. Med hans eget parti ANC i spidsen.

Dette skete imidlertid ikke.

Ganske vist tonede præsidenten tidligt på eftermiddagen frem i et direkte tv-interview hos South African Broadcasting Corporation (SABC). Der var dog mere tale om en enetale end et egentligt interview. En tydeligt nervøs journalist skød blot et par spørgsmål ind, når der var et kort ophold i præsidentens timelange talestrøm.

Jacob Zuma afviste sådan set ikke direkte at træde tilbage. Han syntes bare ikke, der var grund til hastværk. I øvrigt forstod han overhovedet ikke, hvad han havde gjort sig skyldig i.

»Der er ingen beviser for, at jeg har gjort noget galt«, sagde præsidenten.

»I hele denne proces har jeg intet forkert gjort. Så hvad er problemet? Jeg synes, det er unfair ... Og jeg føler mig som et offer«.

Zuma går ikke frivilligt

Intervieweren spurgte ikke Zuma ud om hans forhold til Ajay, Atul og Rajesh Gupta. Men politiaktionen i går mod brødrenes hovedkvarter øger unægtelig presset på en præsident, som siden sin tiltrædelse i 2009 har gjort sit bedste for at gøre livet lettere for Gupta’erne.

I 2013 søsatte Jacob Zuma en kampagne, der skulle glatte lidt ud på de overgreb og uretfærdigheder, landets sorte befolkning havde været udsat for under apartheidstyret. Et af initiativerne var at give Gupta-brødrenes firma en kontrakt på 48 millioner kroner til at bygge en farm, der skulle give job til dem, der havde hårdest brug for det.

De fleste af pengene forvildede sig imidlertid ind på nogle Gupta-konti i De Arabiske Emirater. Og en betragtelig del af millionerne blev angiveligt brugt til at betale en overdådig bryllupsfest for Vega Gupta, en niece til de tre brødre.

Sagen om farmen i Vede i Fristatprovinsen var utvivlsomt den væsentligste grund til aktionen mod Gupta-brødrene.

»Vi har omringet Gupta’erne, og de har ingen steder at gemme sig. De har været under overvågning alle steder, og vi er kommet langt med at spore de penge, de har ført ud af Sydafrika«, udtalte en talsmand for politiet til den sydafrikanske avis Business Day.

Få timer efter stormløbet mod familien Gupta gik en talsmand for det sydafrikanske parlament frem til mikrofonerne og sagde, at man torsdag vil gennemføre en mistillidsafstemning mod præsident Jacob Zuma, med mindre han inden da selv har forladt arenaen.

Mistillidsafstemningen skulle ellers først have fundet sted 22. februar.