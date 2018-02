Lastbil med 300 flygtninge vælter i Libyen - 23 er dræbt

»En gammel dame (…) ville en aften absolut lægge kort og spå min fremtid: 'Henri', sagde hun, 'en dag kommer du til at leve i et palads. Jeg ser dig stå på en balkon og hilse på mængden'. Det gav anledning til forskellige drillerier. Min moder kaldte mig ’Sir Henri’ og min far ’Hr. Prins’. Selv ønskede jeg blot at blive ambassadør«.

»Margie … undskyld, jeg ville sige Margrethe er den sødeste og mest intelligente pige, jeg nogensinde har mødt«.

»Det var en overraskelse for mig at opdage, hvor meget vi havde til fælles. Egentlig tror jeg, at jeg bag mit latinske temperament har en typisk nordisk karakter«.

»Jeg holder meget af børn, hvis de vel og mærke er velopdragne. Børn er som hunde eller heste, de skal tæmmes, for at man kan få et godt forhold til dem… Jeg har selv fået mine lussinger – det ta’r man ikke skade af«.