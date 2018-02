150.000 amerikanske børn og unge har oplevet et skoleskyderi Politiken har samlet en række tal for amerikanske skoleskyderier.

Onsdag faldt der atter dræbende skud på en amerikansk skole. I Florida dræbte en 19-årig bortvist elev mindst 17 personer på Marjory Stoneman Douglas High School.

Gårsdagens tragiske begivenheder virker desværre som en sørgelig genudsendelse. Sandy Hook, Virginia Tech og Columbine er blot et par af de skolenavne, der vækker grufulde minder.

Her er en stribe fakta om skuddrab i USA.

7

Så mange skoleskyderier har der været i USA i 2018 indtil videre.

Tallet omfatter udelukkende skyderier, hvor målet har været lærere og elever, og udelukker altså andre skudepisoder på skoler og videregående uddannelser som f.eks. ulykker og selvmordsforsøg.

Skyderierne har fundet sted i staterne Louisiana, Californien, Kentucky, Arizona, Texas og Florida. Regner man ulykker og selvmordsforsøg med, har der været 18 skydepisoder.

188

Er et minimums-estimat for, hvor mange skoleskyderier der har fundet sted i USA siden 2000.

Organisationer, der medregner ulykker og selvmordsforsøg, tæller 273 skudepisoder på amerikanske skoler bare siden 2014.

250

Omtrent så mange elever og lærere har siden 2000 mistet livet i et amerikansk skoleskyderi.

60 af de omkomne blev dræbt på folkeskoler som f.eks. på Sandy Hook.

Foto: Matt Gentry/AP På 10 års-dagen for skyderiet på Virginia Tech tænder folk lys for ofrene.

På 10 års-dagen for skyderiet på Virginia Tech tænder folk lys for ofrene.

26

Antallet af omkomne lærere og elever i Sandy Hook-massakren i 2012. 20 børn mellem seks og syv år og seks lærere blev skudt og dræbt, da en 20-årig mand trængte ind på folkeskolens grund.

32

Var antallet af dræbte i Virginia Tech-skyderiet i 2007. En 23-årig mand stod bag det dødeligste skoleskyderi i USA's nyere historie.

150.000

Antallet af elever, der siden Columbine-skyderiet for 19 år siden har været vidne til et skoleskyderi. 20 april 1999 dræbte to teenagere 12 studerende og en lærer på Columbine High School i Colorado.

43

Ud af USA's 50 stater har lagt jord til et skoleskyderi siden 2000.

13

Antallet af masseskyderier (skyderier med mindst fire skudramte) på amerikanske skoler og videregående uddannelser siden 2014.

Foto: Steve Marcus/AP En krop dækkes af et lagen efter masseskyderiet i Las Vegas i 2017.

En krop dækkes af et lagen efter masseskyderiet i Las Vegas i 2017.

42

Procent-andelen af alle voksne amerikanere, som ejer et våben eller som bor sammen med en, der gør.

1.363

Antallet af masseskyderier i alt i USA siden 2014. Las Vegas-massakren i oktober 2017 var det dødeligste masseskyderi i USA's nyere historie. 59 blev dræbt.

30

Den procentdel af amerikanske våbenejere med hjemmeboende børn under 18, som opbevarer mindst ét af deres våben ladt og et sted i hjemmet, hvor det ikke er låst inde.

Kilder: Washington Post, New York Times, Pew Research International, Gun Violence Archive.