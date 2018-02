Portræt: Hun gør det sværere for Trump at fremstille Nordkorea som et farligt og ondt diktatur Med et trylleslag har Kim Yo-jong - søster til den nordkoreanske leder - formået at fremmane et billede af Nordkorea som et fredssøgende land.

