Trumps første stabschef taler ud: »Tag alt, du har hørt, og gang det med 50«

Hvordan er det at være præsident Donald Trumps højre hånd? At prøve at rådgive ham til den mest fornuftige politik - og gang på gang at rende ind i den mur af selvtilstrækkelighed, der driver præsidenten og måske er både hans største svaghed og hans største styrke?

Reince Priebus er et af de få mennesker, der virkelig kan svare på det spørgsmål. Det gør han nu.

Som Trumps første stabschef - en post, han havde i seks måneder fra januar til juli 2017 - var det hans opgave at være Trumps formelt vigtigste rådgiver (en opgave, han i praksis delte med den mere uformelt ansatte Steve Bannon). Men den opgave har han kun i begrænset omfang talt om siden sin abrupte fyring.

Altså lige indtil denne uge. For han er en af hovedpersonerne i en nyredigeret bog om den svære rolle som stabschef - altså ikke blot om Priebus, men også med historier fra og om en række af hans forgængere.

Bogen 'The gatekeepers: How the White House Chiefs of Staff Define Every Presidency' udkom i 2017, men når en ny udgave kommer på gaden 6. marts, er et kapitel om Reince Priebus kommet med. Allerede nu har forfatteren Chris Whipple dog udsendt en redigeret version af det nye kapitel i Vanity Fair.

Her kan man blandt andet læse en sønderlemmende kritik fra flere af Priebus' forgængere, der syntes, at både han og hele administrationen var rystende dårligt forberedte.

Mest opmærksomhed giver de amerikanske aviser som New York Times dog til Priebus' egne ord - ikke mindst en hidtil ufortalt historie om, hvordan justitsminister Jeff Sessions i raseri var ved at sige op over Trumps uforskammede behandling.

Men midt i frustrationerne er det stadig tydeligt, at Priebus trods den ydmygende og meget pludselige fyring ikke vil vende Trump ryggen:

»Jeg elsker stadig fyren. Jeg ønsker for ham, at han har succes«.

Læs her nogle af de andre citater fra Reince Priebus:

Om mængden af konflikter og magtkampe i Det Hvide Hus:

»Tag alt, du har hørt, og gang det med 50«.

Om næsten-opsigelsen af Jeff Sessions:

I midten af maj gav Donald Trump sin justitsminister, Jeff Sessions, et møgfald på Det Ovale Værelse og kaldte ham en »idiot«. Den ydmygede justitsminister erklærede, at han ville sige op. En rådgiver løb direkte ind på Priebus' nærliggende kontor og fortalte ham nyheden:

»Jeg sagde: »Hvad!? Hvad helvede taler du om?«

Priebus spænede ned til parkeringspladsen og fandt Sessions på bagsædet af en bil, hvis motor allerede var i gang.

»Jeg bankede på døren, og Jeff sad der bare (...) Jeg sprang ind og lukkede døren, og jeg sagde: »Jeff, hvad foregår der?«. Og så sagde han, at han ville trække sig. Jeg sagde: »Du må ikke sige op. Det er umuligt. Lad os tale om det lige nu«. Så jeg trak ham med op på mit kontor fra bilen. Pence (vicepræsidenten, red.) og Bannon kom ind, og vi begyndte at tale med ham, indtil han besluttede, at han ikke ville sige op lige med det samme og i stedet ville tænke over det«.

(Samme aften sendte Sessions sin opsigelsesbegæring, men i mellemtiden havde Priebus overtalt præsidenten til ikke at tage imod den, fortæller han. Sessions er stadig justitsminister.)