Ramaphosa er milliardær, fagforeningsmand og nu også præsident Ramaphosa var en vigtig skikkelse i kampen mod apartheid, men han var meget forsigtig i opgør med Jacob Zuma.

Den 65-årige Cyril Ramaphosa er gennem sin lange og begivenhedsrige karriere gået fra at være fagforeningsaktivist til at blive en succesfuld forretningsmand og milliardær.

Da han vendte tilbage til politik, blev han vicepræsident, og torsdag blev han valgt som Sydafrikas nye præsident.

Ramaphosa var en vigtig skikkelse i kampen mod apartheid, og han havde store politiske ambitioner, da han i 1980'erne grundlagde minearbejderfagforeningen National Union of Mineworkers.

Den blev en af de vigtigste organisationer for anti-apartheidbevægelsen.

Med fagforeningen organiserede Ramaphosa en af de største strejker, som har fundet sted i sydafrikansk historie.

Plettet af flere skandaler

Da det ikke lykkedes ham at vinde præsidentvalget efter Nelson Mandela i 1997, valgte Ramaphosa at forlade politik og gå ind i erhvervslivet. Han blev derefter en af Sydafrikas rigeste og mest indflydelsesrige personer.

Mandela beskrev i sin tid Ramaphosa som en af den 'nye generations største ledertalenter', og i 2012 gik den tidligere fagforeningsmand tilbage til det politiske liv.

Han blev valgt som næstformand i det regerende ANC, selv om hans ry var plettet af flere skandaler - blandt andet omkring ulovlig kanalisering af store beløb fra den statslige olieindustri til ANC.

Ramaphosa er også blevet beskyldt for at have givet indirekte ordre om, at der skulle åbnes ild mod strejkende arbejdere ved minen Marikana.

Ramaphosa var chef for selskabet, som ejer minen.

Da Jacob Zuma blev genvalgt som præsident i 2012, gjorde han Ramaphosa til sin vicepræsident.

Før jul begyndte oprøret mod Zuma at tage fart, og præsidenten mistede sin formandspost i ANC. Den blev overdraget til Ramaphosa, som dermed blev den naturlige arvtager til præsidentposten.

Zumas præsidentperiode har været præget af mange skandaler og korruptionsanklager. Mange har rettet hård kritik mod Ramaphosa for ikke at konfrontere præsidenten.

Også i Ramaphosas eget personlige bagland har der været skandalesager omkring ham. Han har fire børn med sin anden kone, Tshepo Motsepe, men i 2017 blev han beskyldt for at have haft en række forhold til yngre kvinder.

Ramaphosa ventes at anlægge en mere forsigtig ledelsesstil end Zuma, samtidig med at han ventes at satse stærkt på at få genoprettet Sydafrikas økonomi.

ritzau