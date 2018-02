Kennedy tændte Christian Friis Bachs drøm om FN - tre år i systemet gjorde ham meget klogere Efter tre år som undergeneralsekretær i FN har Christian Friis Bachs syn på FN ændret sig fra »stort og stærkt« til »ineffektivt«. Han vil gå nye veje for at give mere magt til FN’s ledere.

Trompeter og violiner brølede den amerikanske nationalsang ud over den enorme folkemængde, der på en usædvanligt kold januardag i 1961 mødte op for at få et glimt af den nye præsident. Alt imens John F. Kennedy ydmygt holdt sin sorte fedora mellem hænderne og sendte sit hvide smil ud til masserne og bevægede sig mod talerstolen. Og så forstummede klapsalverne: