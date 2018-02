Tidligere lærer er anholdt i New York på bombemistanke

En forhenværende lærer på en high school og hans bror blev torsdag anholdt i New York City og sigtet for forsøg på at fabrikere en form for bombe.

Det oplyser myndighederne.

Brødrene, der begge er 27 år, blev anholdt i en lejlighed, som de delte i bydelen Bronx.

På adressen har efterforskere fundet materialer, som kan anvendes til at fremstille sprængladninger, fremgår det af retsdokumenter.

»Vi har ingen indikationer på, at der er en igangværende trussel fra disse individer«, siger en vicechef for forbundspolitiet FBI's afdeling i New York på et pressemøde.

Den ene af brødrene opsagde sidste år sin stilling på en skole på Manhattan. På hans arbejdscomputer fandt ansatte på skolen siden instruktioner til, hvordan sprængladninger kan fremstilles.

Fik 50 dollar i timen

Ekslæreren har fortalt politiet, at han var stødt på oplysningerne, da han søgte information om et bombeangreb mod maratonløbet i Boston i 2013.

Han afviser at have læst dokumentet eller forsøgt at fabrikere en bombe.

Mindst to elever på hans tidligere skole har til efterforskere dog oplyst, at de af deres tidligere underviser blev betalt omkring 50 dollar i timen for skille fyrværkeri ad og fjerne krudtet.

Krudtet skulle anvendes til at lave en sprængladning, mener politiet.

Det fremgår af anklageskriftet, at der ved en ransagning af brødrenes lejlighed torsdag blev fundet krudtpulver, metalstykker og andre potentielle komponenter til en bombe.

En dommer besluttede torsdag at varetægtsfængsle de to mænd frem til 21. februar. Begge nægter sig skyldige.

Sagen efterforskes af FBI's terrorenhed i New York, som også omfatter efterforskere fra byens politistyrke.

Der er ingen oplysninger om de mistænktes eventuelle bombemål.

ritzau