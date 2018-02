Ny leder skal give Sydafrikas økonomi førstehjælp En ukampdygtig økonomi og befolkningens mistillid er de to største udfordringer for Sydafrikas nye præsident.

Med en sikring af posten som præsident af Sydafrika kunne ANC-lederen Cyril Ramaphosa i går trække sig sejrrigt ud af det politiske slagsmål, der i mange år er blevet udkæmpet om landets ledelse.

Efter at Jacob Zuma onsdag aften forlod posten som landets leder, kan Ramaphosa begynde opbygningen af en regering, der igen har tyngde bag sine ord og tillid fra befolkningen. Og det må gå hurtigt, for allerede næste år skal Ramaphosa og ANC på vægten ved parlamentsvalget i 2019, hvor han nødigt vil findes for let.

Arbejdet begynder i aften, hvor den nyslåede præsident forventes at holde den årlige tale om nationens tilstand og fremtid. Jacob Zuma skulle have holdt talen i sidste uge, men den blev udsat, fordi Zuma havde mistet sin opbakning fra regeringspartiet ANC.

»Med talen og det efterfølgende arbejde skal Cyril Ramaphosa vise, at han kan genskabe institutionerne og regeringen, så folket kan stole på dem igen«, siger Richard Calland, der er professor i offentlig lov ved University of Cape Town, om Ramaphosas første opgave.

Kun 14 procent af den sydafrikanske befolkning stoler på regeringen, viser en årlig undersøgelse af tillid til verdens magthavere udført af kommunikationsbureauet Edelman. Der har da heller ikke været megen grund til at stole på Zuma-regeringen, der trods løfter om det modsatte er ansvarlig for en støt vækst i arbejdsløsheden gennem ti år.

Farvel til Zumas venner

For at vinde folkelig opbakning må Ramaphosa frem for alt levere førstehjælp til en økonomi, der efter de politiske kampe ligger rallende på gulvet. Sydafrikas bruttonationalprodukt er faldet 25 procent på syv år, og det engang så lovende Briks-land er nu i en dyb gældskrise.

»Med det tempo, landet har på lige nu, risikerer Sydafrika inden for få år at skulle bruge over halvdelen af statsbudgettet på at betale renteafdrag på sin gæld«, siger Thomas Mandrup, der er professor i afrikansk sikkerhedspolitik ved Stellenbosch University i Sydafrika.

Ingen lande i verden oplever lige så stor ustabilitet som Sydafrika uden at have borgerkrig, skrev den uafhængige organisation Fund for Peace sidste år ved udgivelsen af sit indeks over skrøbelige stater.

Ramaphosas ambitioner om forbrødring og forbedring kan kun realiseres, hvis han får startet en dialog med de store økonomiske spillere, mener begge forskere. Han er hjulpet af en velvilje, der viste sig ved aktiemarkedets åbning i går, hvor kursudviklingen var grøn.

Internationale finansielle institutioner og investorer har haft store forhåbninger til den tidligere fagforeningsforhandler og erhvervsmand – især efter at han i januar rakte en hånd ud til dem under en tale ved økonomi-topmødet i Davos. »Investorerne har længtes efter at vende tilbage til Sydafrika, men er blevet holdt tilbage af korruptionen«, siger Richard Calland.

Sydafrika har mange ting at tilbyde. I 2010 blev de en del af Brik-klubben for vækstmarkeder, der med forøgelsen blev til Briks. De øvrige medlemmer, Brasilien, Rusland, Indien og Kina, ville gerne inkludere Afrika i visionen for industrialiseringslandene, og den sydafrikanske økonomi var kontinentets største.

»Sydafrika har store mængder ædelmetaller, en velfungerende banksektor, otte af Afrikas ti bedste universiteter og stærke domstole«, siger Thomas Mandrup om de aktiver, landet kunne byde ind med.

Vi er Briks-landenes forældreløse barn, fordi vi har en meget lille økonomi og svag vækst

Desværre har Jacob Zumas lange fingre holdt Sydafrikas økonomi fra at forløse potentialet, så effekten er blevet ved det ekstra bogstav i akronymet.