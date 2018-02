USA og Tyrkiet vil normalisere anstrengt forhold

Tyrkiet og USA har forsøgt at klinke nogle af de skår, der er opstået i de seneste uger, hvor Tyrkiet har sat en offensiv ind mod kurdiske styrker i Syrien.

Fredag har topdiplomater fra Tyrkiet og USA samt landets to udenrigsministre holdt et bilateralt møde i Nato-regi.

På et fælles pressemøde siger den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, at det er besluttet iværksætte en 'normalisering' af forholdet mellem de to nationer.

Torsdag aften mødtes Rex Tillerson også med den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, og havde ifølge en talsmand, der rejser sammen med Tillerson, 'et åbent og produktivt møde'.

Vanskeligt forhold siden 2016

Det er besluttet, at Tyrkiet og USA holder endnu et møde i midten af marts.

Siden et forsøgt statskup i 2016 i Tyrkiet har forholdet imellem de to nationer været vanskeligt. Tyrkiet har beskyldt USA for at have støttet kupforsøget.

I den seneste tid er forholdet mellem landene yderligere forværret, efter at Tyrkiet har angrebet kurdiske styrker, som den amerikanskledede koalition i Syrien støtter.

Der har altså været en situation, hvor de to Nato-allierede indirekte har bekriget hinanden.

På pressemødet opfordrer Tillerson da også til, at Tyrkiet er tilbageholdende i dets operationer i Syrien og undgår yderligere eskalering.

Men på diplomatisk facon lyder det også fra Tillerson, at USA 'anerkender Tyrkiets ret til at sikre sine grænser'.

