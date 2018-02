Lektor: Anklager mod russere viser, at der er mere at komme efter Fredag har en amerikansk storjury tiltalt 13 russere for valgindblanding. Men undersøgelsen stopper ikke her.

Med detaljerede anklager mod 13 russere for indblanding i den amerikanske valgkamp er det blevet sværere for USA's præsident, Donald Trump, at påstå, at der slet ikke er noget i sagen om den russiske indblanding.

Det vurderer Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor ved Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet.

»Trump har mange gange sagt, at det var noget, som nogle demokrater havde fundet på, som var sure over, at de tabte valget, og derfor blev ved med at påstå, at der var en russisk forbindelse«, siger han og fortsætter:

»Det fremgår, at FBI har fulgt de her russere og de organisationer. De har arbejdet igennem meget detaljeret gennem flere år. Det gør det klart, at der er betydeligt mere at komme efter«.

Den særlige anklager Robert Muellers kontor meddelte fredag, at de amerikanske myndigheder gennem en storjury har tiltalt 13 russiske statsborgere for indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp.

De tiltalte beskyldes for at have brudt den amerikanske lovgivning for at kunne udøve indflydelse på det amerikanske valg og den politiske proces.

Anklageskriftet er 37 sider langt, og det omfatter sammensværgelse, bedrageri på internettet og groft identitetstyveri.

Anklagerne siger ikke noget, om hvorvidt den russiske indblanding ændrede præsidentvalgets udfald. De udsendte nedsættende omtaler af en række kandidater.

Trump skriver selv i et tweet, at anklageskriftet mod de 13 russere, viser, at der ikke var noget »aftalt spil« mellem russere og hans kampagnestab.

Tiltalerne betyder dog ikke, at undersøgelserne stopper her. Derfor skal fredagens anklager betragtes som en mellemregning, fortæller Niels-Bjerre Poulsen.

Han tror næppe, at de 13 russere vil ende med at blive retsforfulgt.

»Der er vist ingen tvivl om, at russerne ikke har arbejdet på eget initiativ. De har arbejdet for Putin-regeringen. Så hvis de er i Rusland, er det svært at forestille sig, at de blive udleveret«.

»Men det er også næsten lige meget. Det at FBI kan redegøre så klart for metoderne, og de har fulgt dem gennem flere år, er et signal om, at FBI ved væsentligt mere, end man troede, de vidste«, siger lektoren.

Tiltalerne gælder perioden fra 2014 og frem til i dag og omfatter også præsidentvalget i 2016.