Et af de helligste templer brændt i Tibet - stor mystik om omfang De kinesiske myndigheder har censureret nyheder om branden - angiveligt fordi templet også er et symbol på modstanden mod Kinas besættelse af Tibet.

En brand brød lørdag aften ud på et af de helligste steder i Tibet - Jokhang templet i hovedstaden Lhasa.

Billeder delt på Twitter viser, hvordan meterhøje flammer stod op fra dele af templet, mens andre af tempelområdets gamle bygninger så ud til at være uskadte.

Den partikontrollerede kinesiske avis China Daily skriver på sin hjemmeside, at branden begyndte klokken 18.40 lørdag aften, og at den hurtigt blev slukket. Avisen rapporterer også, at der ikke er nogen tilskadekomne.

Det er dog usikkert, om de officielle kinesiske oplysninger er fyldestgørende, og det er stadig et åbent spørgsmål, hvad der var grunden til branden, og hvor stor skade den har forvoldt.

Kinesisk censur fjerner billeder

Billeder af branden spredte sig hurtigt på de sociale medier i Kina, men siden blev mange af billerne fjernet. En forklaring kan være, at de kinesiske myndigheder forsøger at holde brandens omfang skjult af frygt for, at den kan give yderligere næring til de voldsomme politiske spændinger i Tibet.

Det meste af Tibet blev i 1950 besat af Kina, der efterfølgende har slået hårdt ned på ethvert tilløb til oprør eller løsrivelse. Udenlandske journalister og fotografer er forment adgang til Tibet, hvilket gør det svært at få verificeret informationer.

Når branden vækker så stor opsigt, skyldes det ikke kun, at de ældste dele af Jokhang templet blev bygget for mere end 1.300 år siden, og at templet bliver anset for et af de mest hellige steder i tibetansk buddhisme, som udgør den ene af de to store hovedretninger inden for buddhisme.

Jokhang templet er også blevet et symbol på modstanden mod den kinesiske besættelse.

I 1988 og 1989 udbrød der protester ved templet, som fik myndighederne til at forbyde en række religiøse ceremonier. Det forhindrede dog ikke munke i på ny at vise deres foragt for de kinesiske magthavere, da de i 2008 gennemførte en pludselig protestdemonstration foran en gruppe udenlandske journalister, der besøgte templet på en officiel rundvisning arrangeret af den kinesiske regering.

Lokale bange for at tale

Branden lørdag aften brød ud, netop som festlighederne omkring det tibetanske nytår var begyndt. Templet havde ifølge de kinesiske myndigheder været lukket om lørdagen - angiveligt for at forberede nytåret, hvor der er tradition for, at mange mennesker besøger templet.

Tibet-eksperten Robert Barnett citerer på sin Twitter-kontor en lokal journalist i hovedstaden Lhasa for, at dele af Jokhang templet er åbnet søndag morgen, men at der ikke er adgang til templets centrale helligdom, selv om den tilsyneladende ikke er beskadiget.

Oplysningerne er dog usikre.

»Kilder i Lhasa hævder, at politiet har truet alle mod at dele billeder eller uofficielle nyheder om branden. Lokale er bange for at tale«, skriver Robert Barnett på Twitter.