Puerto Ricos energiselskab skærer reserver i kamp mod konkurs

Puerto Ricos energiselskab oplyser, at det vil skære ned på sine energireserver for at spare penge. Selskabet har et massivt underskud og har netop fået afslag på et stort lån fra USA.

Næsten 250.000 personer er stadig uden strøm, efter at orkanen Maria ramte Puerto Rico i september.

Udviklingsdirektør William Rios siger, at selskabet regner med at reducere sine reserver med 450 megawatt.

Beslutningen vil ikke få indflydelse på selskabets ydelser til kunderne i Puerto Rico, der har haft massive problemer med infrastruktur og strøm siden en orkan ramte området i 2017, siger Rios.

Har tidligere fået tildelt lån

Han siger videre, at selskabet kan spare ni millioner dollar om måneden ved at skære i reserverne.

Maria ødelagde næsten to tredjedele af eldistributionen. Den har også forårsaget det længste strømnedbrud i amerikansk historie.

Derfor er der fokus på energiselskabet, der kæmper med at få strømmen tilbage.

Puerto Rico, der er et amerikansk territorium, har tidligere fået tildelt et lån af Kongressen i USA. En del af de penge skal gå til selskabet, der har en gæld på ni milliarder dollar.

Afviste forespørgsel

Energiselskabet har også selv bedt om et milliardlån yderligere. En føderal domstol afviste dog forleden forespørgslen. Efter afslaget blev låneønsket sænket til 300 millioner dollar.

Selskabet advarede dog samtidig mod, at det beløb kun kan finansiere driften til slutningen af marts.

I januar sagde guvernør Ricky Rosselló, at selskabet skal privatiseres. Puerto Rico oplevede ofte strømsvigt selv før orkanen Maria. Det skete senest i september 2016, hvor stort set hele øen blev mørklagt.

ritzau