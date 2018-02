Marine Le Pens tur fra stjerne til udskældt blandt egne gør ondt Marine Le Pen vil bryde med fortiden og skifte partinavn. Medlemmerne raser, og de borgerlige overtager hendes politik.

For nøjagtig et år siden forberedte en selvsikker Marine Le Pen sig på præsidentvalget fire måneder senere. På partiets kongres i Lyon lød det jublende fra medlemmerne: »Marine présidente«, og medier verden over skrev om kvinden, som gjorde sig klar til at rykke ind i Élysée-palæet med en nationalistisk, indvandrerfjendtlig og EU-kritisk politik.