Ngo-ansatte og købesex: Det skal du vide om Oxfam-skandalen En række afsløringer har bragt nødhjælpsorganisationen Oxfam i alvorlige problemer. Her er et overblik over sagen.

Mennesker i nød og ngo-ansatte med en appetit på købesex.

Det er hovedingredienserne i den skandale, den britiske nødhjælpsorganisation Oxfam de seneste uger har befundet sig i.

Her er et overblik over sagens begivenheder og et bud på dens videre udvikling.

Sagen kort

Fredag d. 9 februar:

Den britiske avis The Times fortæller, at Oxfam undlod at fyre en tidligere landechef, der havde købt ydelser fra prostituerede i Haiti efter jordskælvet i 2010. I stedet fik han lov at sige op, og han blev senere ansat af en anden ngo.

Samtidig viderebragte avisen anklager fra anonyme kilder om, at en række nødhjælpsarbejdere skulle have drevet bordel på Oxfams ejendom i Haiti.

Søndag d. 11 februar:

The Guardianskriver, at selvsamme landechef, da han var udsendt som overordnet i Tchad, lod sine ansatte få besøg af prostituerede i holdets villa. Det kom også frem, at ledende ansatte i Oxfam kendte til den historie, da de ansatte ham som landechef i Haiti.

»Jeg er ingen helgen. Jeg er en mand af kød og blod, og jeg har begået fejl (det er ikke let at indrømme), og jeg skammer mig dybt« Oxfams tidligere landechef i Haiti og Tchad

Mandag d. 12 februar:

Repræsentanter fra Oxfam og den britiske regering mødes for at diskutere Oxfams fortsatte statsstøtte.

Oxfams vicedirektør i Storbritannien, Penny Lawrence, træder tilbage som følge af afsløringerne.

»Som programleder skammer jeg mig over, at det skete på min vagt, og jeg tager det fulde ansvar«, skriver hun i en pressemeddelelse fra Oxfam.

En tidligere Oxfam-ansat siger i øvrigt til den britiske tv-kanal Channel 4, at hun flere gange forsøgte at advare ledelsen om, at organisationen havde et problem med sexisme.

Torsdag d. 15 februar:

Den tidligere landechef, der er belgier af nationalitet, står frem på belgisk tv for at forklare sig. I et åbent brev til tv-kanalen VTM, skriver han desuden:

»Jeg er ingen helgen. Jeg er en mand af kød og blod, og jeg har begået fejl (det er ikke let at indrømme), og jeg skammer mig dybt«.

Mandag d. 19 februar:

Oxfam offentliggør en redigeret version af en intern undersøgelse fra 2011. Her er syv udsendte blevet sat under lup efter anklager om »seksuel udnyttelse« (prostitution og sexchikane af ansatte), forsømmelighed, bedrag og nepotisme.

De udsendte blev fundet skyldige i forskellige forhold, blandet andet i at have haft besøg af sexarbejdere på Oxfams ejendom, i at downloade pornografisk materiale og i at udvise truende adfærd overfor kollegaer og overfor et vidne i undersøgelsen.

I mellemtiden har flere af Oxfams såkaldte ambassadører sagt farvel til ngo'en. Den oscar-nominerede skuespiller Minnie Driver og Sydafrikas tidligere modtager af Nobels fredspris, Desmond Tutu er blandt dem, der ikke længere vil profilere Oxfam.

»Intensiteten og angrebets styrke får én til at tænke: Hvad gjorde vi? Myrdede babyer i deres tremmesenge?« Mark Goldring, Oxfam UKs direktør

Hvad nu?

Oxfam UK's direktør under pres

Jorden brænder under Oxfam UKs direktør, Mark Goldring. Kritikken blev antændt af The Times og The Guardians afsløringer, tog til i styrke, da en tidligere ansat fortalte Channel 4, at hun havde advaret ledelsen i Oxfam UK, og brød ud i lys lue, da Goldring selv stillede op til interview med The Guardian fredag d. 16 februar. Her udtalte han:

»Intensiteten og angrebets styrke får én til at tænke: Hvad gjorde vi? Myrdede babyer i deres tremmesenge? Det er sikkert, at omfanget og intensiteten af angrebet føles helt ude af proportioner i forholdet til omfanget af skyld«.

Søndag anlagde Mark Goldring i et indlæg i The Sunday Mirror en anderledes undskyldende stil. Her beklagede han blandt andet, at organisationen ikke tidligere havde været åbne om begivenhederne i Haiti. Om det er nok til at dæmpe presset for hans opsigelse, er uvist.