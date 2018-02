123 mennesker meldes dræbt i »hysterisk bombardement' i Ghouta

Uanset om du følger notorisk med i overenskomstforhandlingerne eller kigger på fra sidelinjen, kan du ikke undgå at bemærke, at lønmodtagerne og arbejdsgiverne lige nu står i hver sin grøft, og indtil videre har ingen taget tilløb til at mødes på midten.

Det sker, selv om forhandlingerne nu er gået ind i den såkaldt afsluttende fase. Det betyder, at der lige nu lægges arm om alle de knuder, som man indtil videre ikke er nået til enighed om. Med andre ord er det de rigtige tunge knaster, der er tilbage.

De tre emner, der spænder ben, er lærernes arbejdstid, betalt frokostpause og lønstigninger. Det er også de tre emner, som alle lønmodtagerorganisationer har inkluderet i en fælles musketered. Eden går ud på, at ingen fagforeninger underskriver noget, før alle tre krav bliver en del af aftalepapiret. Allerførst skulle lærerne have tilsagn om, at kommunerne var villige til at forhandle om en arbejdstidsaftale. Sådan lød beskeden i december måned, inden forhandlingerne skulle begynde få uger senere.

Den besked satte forhandlingerne på pause i næsten fire uger. Men det havde også den ønskede effekt, og arbejdsgiverne inviterede fagforeningerne tilbage til forhandlingsbordet i slutningen af januar. Men siden da har der ikke været mange sejre. Parterne har flere gange offentligt udtalt, at det så meget svært ud. Derfor valgte fagforeningen FOA i weekenden at polstre sin strejkefond med 100 millioner kroner ekstra. FOA’s formand, Dennis Kristensen, begrunder opjusteringen med, at han reelt frygter, at en konflikt kan være rykket tættere på.