Usbekisk terrorist ville slå så mange svenskere som muligt ihjel

ANGREBET I STOCKHOLM Fredag den 7. april 2017 kører en stjålet lastbil i høj fart ned ad Drottninggatan i det centrale stockholm. En håndfuld mennesker dræbes af lastbilen på gågaden. 15 kvæstes. Gerningsmanden pågribes dagen efter. Han viser sig at være en afvist usbekisk asylansøger, som var gået under jorden og efterlyst af politiet. Han tilstår under politiafhøringer, at han begik angrebet på opdrag fra Islamisk Stat.

Han ville ramme de vantro. Og »svenske bøsser«, der kæmper i Irak mod Islamisk Stat. Og »ateistiske kurdere«, der er Islamisk Stats modstandere.

Og så gik han i gang med at rekognoscere i den svenske hovedstad og fotograferede blandt andet mulige mål i byen.

Han optog en video, hvor han aflagde troskabsed til den yderligtgående sunnimuslimske terrorbevægelse, inden han stjal en lastbil og drønede ned ad et af Stockholms fodgængerstrøg en april-eftermiddag sidste år. En håndfuld mennesker - blandt dem en lille skolepige på vej hjem - blev slået ihjel, mens yderligere 15 blev kvæstet af køretøjet, der endte med at ramme ind i et stormagasins facade.

Gerningsmanden undslap, men blev hurtigt pågrebet.

Blev opfordret til at ramme mål i Vesten

I dag har han fortalt om sine motiver til terrorangrebet ved et retsmøde i Tingretten i Stockholm.

»Jeg ville have, at Sverige afbrød sin deltagelse i kampen mod kalifatet. At Sverige holdt op med at sende soldater til krigsområder, hvor man bekæmper deltagere fra Islamisk Stat«, siger han ifølge de svenske mediers referater af retsmødet.

Min bror, kan du finde ud af, om jeg må køre de vantro ned i en central gade med en stor bil? Den terrortiltalte

»I begyndelsen af april kom opfordringen fra vor emir om at begå terrorangreb i Europa, USA og Rusland. Jeg lyttede til den opfordring«, lyder forklaringen.

»Jeg skulle få fat i en bil, køre den ind på en central gade og på den måde tilføje Sverige skade«.

»Hvad var formålet med at køre ad Drottninggatan?«, spurgte anklageren.

»At myrde svenske medborgere. Dem, der var på gaden«.

»Det skal minde dem om, at det onde, de har forårsaget, ikke tilgives af kalifatet«.

»Hvor mange skulle du slå ihjel?«

»Det havde jeg ikke planlagt«.

Var det ikke svenskere, han fik ram på, så ville det være turister fra Nato-landene og dermed helt fint, fandt han tilsyneladende.

Ledte efter bombebælter og bøssebarer

Den tiltalte har blandt andet forsøgt at finde oplysninger om bombebælter, og hvordan de skal fremstilles. Målet med sådan ét er klart: »At skade kalifatets fjender og ende i det evige paradis«.

Ifølge efterforskningen ledte han også via nettet efter værtshuse og barer for homoseksuelle i håb om at kunne ramme sådan en: »At finde sådan en klub, hvor der foregår utugt, og køre en lastbil ind i den for at de kan komme til skade«, forklarer den usbekiske mand.

Han kommunikerede via internettet med kontakter i Mellemøsten. Han spurgte ifølge det bevismateriale, der er fremlagt under sagen, om det var i orden at gennemføre en »martyr«-operation i Sverige. Udtrykket dækker over selvmordsaktioner, der giver gerningsmanden martyrstatus og opfattes som en garanti for at komme i paradis.

»Jeg fik det svar, at man ifølge Koranen skal bekæmpe de vantro, der slås mod Islamisk Stat«.

»Min bror, kan du finde ud af, om jeg må køre de vantro ned i en central gade med en stor bil?«, spurgte den tiltalte sin kontakt, der ifølge hans egen forklaring befandt sig inde på Islamisk Stats besatte område.

»I begyndelsen ville jeg begå et terrorangreb i Danmark. Men mine emirer godkendte, at jeg skulle gøre det her i Sverige.

Kilder: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter og Sveriges Television.