Hustru taber sin sexanklagede afdøde mands politiske post

Hustruen til en republikansk politiker, som begik selvmord efter at være blevet beskyldt for at have krænket en teenagepige, har tabt et valg om sin mands embedspost i Kentucky.

Rebecca Johnson ønskede at overtage posten i den resterende tid af sin nu afdøde mand Dan Johnsons embedsperiode.

Foreløbige resultater fra Bullitt County viser dog tirsdag aften lokal tid, at demokraten Linda Belcher vinder sikkert over republikanske Rebecca Johnson. Linda Belcher står til 68,4 procent af stemmerne.

Den 57-årige republikanske politiker Dan Johnson, der også var pastor i en lokal kirke, skød og dræbte sig selv i midten af december sidste år.

Det skete, efter at Kentuckys Center for Undersøgende Journalistik to dage forinden havde offentliggjort en historie om ham. Her stod, at han i 2013 skulle have krænket en 17-årig pige, der var medlem af hans kirke, seksuelt i sin kælder.

Politiet undersøgte beskyldninger

Mindre end et døgn efter Dan Johnsons selvmord meddelte hans enke, at hun ville erstatte ham i Repræsentanternes Hus i Kentucky.

Rebecca Johnson har tidligere refereret til sin mands selvmord som en 'high-tech lynchning baseret på løgne og halve sandheder'.

I forbindelse med Dan Johnsons selvmord skrev nyhedsbureauet AP, at politiet tilbage i 2013 undersøgte beskyldningerne mod ham. Politiet fandt dog ikke grund til at sigte Johnson. Efter offentliggørelsen af artiklen har politiet genåbnet sagen.

Dagen efter offentliggørelsen af artiklen i december kaldte Dan Johnson selv beskyldningerne mod ham 'fuldstændigt falske'.

Demokraten Linda Belcher er en pensioneret lærer. Hun tabte snævert til Dan Johnson ved valget til Repræsentanternes Hus i Kentucky i 2016.

Belcher siger, at hun allerede i 2016 kendte til beskyldningerne mod Johnson. Hun valgte dog ikke at nævne dem, fordi det 'er ikke den type person, jeg er', siger hun.

ritzau